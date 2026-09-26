ஹார்முஸ் நீரிணைக்கு தனது பெயரை சூட்டி அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் பதிவு

வாஷிங்டன்,
உலக நாடுகள் இடையே பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி வரும் ஈரான் - அமெரிக்கா மோதலில், தற்போது ஒரு புதிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. உலக அளவில் மிக முக்கியமான கடல்வழி எண்ணெய் வர்த்தக பாதையாக விளங்கும் ஹார்முஸ் நீரிணையை, தனது சொந்த பெயருக்கு மாற்றி அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் வரைபடம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
ஈரான் நாட்டின் அச்சுறுத்தல்களுக்கு பயப்படாமல், அமெரிக்கா தனது ராணுவ பலத்தை காட்டி வரும் வேளையில், ஜனாதிபதி டிரம்ப் தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதளமான ‘ட்ரூத் சோஷியல்’ பக்கத்தில் இந்த புதிய உலக வரைபடத்தை பகிர்ந்துள்ளார். அதில், சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ‘ஹார்முஸ் நீரிணை’ என்ற பகுதிக்கு பதிலாக, ‘டிரம்ப் நீரிணை’ என்று மாற்றி பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
ஈரான் நாட்டை வம்புக்கு இழுக்கும் வகையிலும், கேலி செய்யும் வகையிலுமே ஜனாதிபதி டிரம்ப் இந்த சர்ச்சைக்குரிய வரைபடத்தை வெளியிட்டு இருப்பதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
ஈரான் முன்வைத்த அமைதி ஒப்பந்த நிபந்தனைகளை அமெரிக்கா திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ள சூழலில், அமெரிக்காவின் கடுமையான பொருளாதார தடைகளும், கடல்வழி முற்றுகைகளும் எக்காரணம் கொண்டும் தளர்த்தப்படாது என்று வெள்ளை மாளிகை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும், வரும் நவம்பர் மாதம் நடைபெற உள்ள அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தலுக்கு பிறகு, ஈரான் மீதான அமெரிக்காவின் ராணுவ தாக்குதல்களும், குண்டுவீச்சுகளும் மிக கடுமையான முறையில் தீவிரமடையும் என்று அமெரிக்க அரசு உயர் அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர். அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் இந்த திடீர் பதிவு உலக நாடுகள் மத்தியில் பெரும் அதிர்வலையையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.