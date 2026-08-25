உலக செய்திகள்

டிரம்பின் எச் 1பி விசா கெடுபிடி: கட்டணத்தை ரூ.98 லட்சமாக அதிகரிக்க திட்டம்

பாது​காப்பு அமைச்​சகம் சார்​பில் ஜனாதிபதி டொனால்டு டிரம்​பிடம் புதிய பரிந்​துரை சமர்ப்​பிக்​கப்​பட்டு உள்​ளது.
டிரம்பின் எச் 1பி விசா கெடுபிடி: கட்டணத்தை ரூ.98 லட்சமாக அதிகரிக்க திட்டம்
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வாஷிங்டன்,

அமெரிக்காவின் டிரம்ப் நிர்வாகம் வெளிநாட்டினருக்கு வழங்கப்படும் விசாக்களில் பெரும் கெடுபிடிகளை காட்டி வருகிறது. இதில் அடுத்த அதிரடியாக அமெரிக்காவின் எச் 1பி விசா கட்​ட​ணத்தை ரூ.98 லட்​ச​மாக அதி​கரிக்க திட்​ட​மிடப்​பட்டுள்​ளது.

71 சதவீதம் இந்​தி​யர்​கள்

வெளி​நாடு​களை சேர்ந்த திறன்​வாய்ந்த தொழிலா​ளர்​களுக்​காக அமெரிக்கா சார்​பில் எச் 1பி விசா வழங்​கப்​படு​கிறது. இந்த விசா​வின் காலம் 3 ஆண்​டு​கள் ஆகும். இதனை 6 ஆண்​டு​கள் வரை நீட்​டிக்க முடி​யும். ஓராண்​டுக்கு 85 ஆயிரம் எச்​ 1பி விசாக்​களை மட்​டுமே அமெரிக்கா வழங்​கு​கிறது. இதில் 71 சதவீதத்தை இந்​தி​யர்​கள் பெறுகின்​றனர். 12 சதவீத விசாக்​களை சீனர்​களும் இதர நாடு​களை சேர்ந்​தோர் 17 சதவீத விசாக்​களை​யும் பெறுகின்​றனர்.

கடந்த 2025-ம் ஆண்டு ஜனவரி​யில் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக டொனால்டு டிரம்ப் பதவி​யேற்ற பிறகு எச் 1 பி விசா நடை​முறைகள் கடுமை​யாக்​கப்​பட்டு வரு​கின்​றன. கடந்த ஆண்டு எச்​ 1பி விசா கட்​ட​ணம் ரூ.1.9 லட்​சத்​தில் இருந்து ரூ.88 லட்​ச​மாக உயர்த்​தப்​பட்​டது. இதன்​மூலம் அமெரிக்க நிறு​வனங்​களில் வெளி​நாட்டு மென்​பொறி​யாளர்​கள் பணி​யில் சேரு​வதை தடுக்க மறை​முக​மாக நடவடிக்கை எடுக்​கப்​பட்​டது.

புதிய பரிந்​துரை

ஆனால் அமெரிக்​கா​வின் பல்​வேறு நீதி​மன்​றங்​கள் எச் ​1பி விசா கட்டண உயர்​வுக்கு தடை விதித்​தன. இதை எதிர்த்து அமெரிக்க அரசு சார்​பில் மேல்​முறை​யீடு செய்​யப்​பட்டுள்​ளது. இந்த மேல்​முறை​யீட்டு வழக்கு இன்​ன​மும் நிலு​வை​யில் இருந்து வரு​கிறது. இதன்​காரண​மாக தற்​போது எச்​ 1பி விசாவுக்கு ரூ.1.9 லட்​சம் முதல் ரூ.4.7 லட்​சம் வரை மட்​டுமே கட்​ட​ணம் வசூலிக்​கப்​பட்டு வரு​கிறது.

இந்த சூழலில் அமெரிக்​கா​வின் உள்​துறை பாது​காப்பு அமைச்​சகம் சார்​பில் ஜனாதிபதி டொனால்டு டிரம்​பிடம் புதிய பரிந்​துரை சமர்ப்​பிக்​கப்​பட்டு உள்​ளது. அதில், எச் 1 பி விசா கட்​ட​ணத்தை ரூ.98 லட்​ச​மாக அதி​கரிக்க பரிந்​துரை செய்​யப்​பட்டு இருக்​கிறது. இந்த கட்டண உயர்வை நடப்​பாண்டு இறு​திக்​குள் அமல்​படுத்த அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்பின் நிர்​வாகம்​ திட்​ட​மிட்​டுள்​ளது.

குடியேற்றக் கட்டுப்பாடு

அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய அளவிலான விசா ரத்து நடவடிக்கையாக, வணிகம் மற்றும் சுற்றுலா சார்ந்த சுமார் 2 லட்சம் விசாக்களை ரத்து செய்வதன் மூலம் குடியேற்றக் கட்டுப்பாடுகளை இறுக்க அமெரிக்கா தயாராகி வருகிறது.

அமெரிக்கா
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இந்தியா
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டொனால்டு டிரம்ப்
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எச் 1 பி விசா
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Daily Thanthi
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