உலக செய்திகள்

துருக்கி: சாலையில் பஸ் கவிழ்ந்து விபத்து - 7 பேர் பலி... திருமண நிகழ்ச்சிக்கு சென்றபோது சோகம்

விபத்தில் 9 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
துருக்கி: சாலையில் பஸ் கவிழ்ந்து விபத்து - 7 பேர் பலி... திருமண நிகழ்ச்சிக்கு சென்றபோது சோகம்
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இஸ்தான்புல்,

கிழக்கு ஆசியா, தென்மேற்கு ஐரோப்பாவில் அமைந்துள்ள நாடு துருக்கி. இந்நாட்டின் டியர்பகிர் மாகாணத்தில் இருந்து திருமண நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க உறவினர்கள் மினி பஸ்சில் முஸ் நகருக்கு இன்று சென்றுகொண்டிருந்தனர். அந்த மினி பஸ்சில் 18 பேர் பயணித்தனர்.

7 பேர் பலி

இந்நிலையில், டியர்பகிர் மாகாணத்தில் உள்ள நெடுஞ்சாலையில் சென்றபோது மினி பஸ்சின் டயர் வெடித்து சிதறியது. இதில் டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பஸ் சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் பஸ்சில் பயணம் செய்த பெண்கள், குழந்தைகள் உள்பட 7 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், 9 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.

விபத்து குறித்து தகவலறிந்து விரைந்து சென்ற மீட்புக்குழுவினர் படுகாயமடைந்தவர்களை மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதித்தனர். மேலும்,இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

துருக்கி
Turkey
Bus accident
பஸ் விபத்து
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Daily Thanthi
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