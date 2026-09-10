டிரோன் தாக்குதலில் இருந்து நூழிலையில் தப்பிய உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி: நார்வே பிரதமர் அதிர்ச்சி தகவல்

உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி சென்ற விமானம் டிரோன் தாக்குதலில் இருந்து நூலிழையில் தப்பியதாக நார்வே பிரதமர் ஜோனாஸ் கார் ஸ்டோரே தெரிவித்துள்ளார்.உக்ரைன் மீது ரஷியா தொடர்ந்து டிரோன் மற்றும் ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், ஜெலன்ஸ்கி மால்டோவாவில் இருந்து நார்வேக்கு விமானத்தில் புறப்பட்டபோது இந்த சம்பவம் நடந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மால்டோவா தலைநகர் சிசினாவ் விமான நிலையத்தில் இருந்து ஜெலன்ஸ்கி சென்ற விமானம் புறப்படுவதற்கு முன்பு, அந்த நாட்டின் வான்பரப்பில் டிரோன் ஒன்று நுழைந்தது. இதையடுத்து பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக மால்டோவா வான்பரப்பு தற்காலிகமாக மூடப்பட்டது. இதனால் ஜெலன்ஸ்கியின் விமானம் உள்பட பல விமானங்களின் பயணம் தாமதமானது.இதுகுறித்து நார்வே பிரதமர் ஜோனாஸ் கார் ஸ்டோரே கூறுகையில், “மால்டோவாவில் இருந்து புறப்படத் தயாராக இருந்தபோது ஜெலன்ஸ்கியின் விமானம் டிரோன் ஒன்றால் தாக்கப்படுவதில் இருந்து நூலிழையில் தப்பியது” என்று தெரிவித்தார். ஆனால், டிரோன் விமானத்திற்கு எவ்வளவு அருகில் வந்தது என்பது குறித்த விவரங்களை அவர் தெரிவிக்கவில்லை
மால்டோவா அதிகாரிகளின் தகவலின்படி, ரஷியாவை சேர்ந்ததாக கருதப்படும் 2 டிரோன்கள் அந்த நாட்டின் வான்பரப்புக்குள் நுழைந்தன. அதில் ஒரு டிரோன் தலைநகர் அருகே உள்ள வயல்வெளியில் விழுந்து தீப்பிடித்தது. மற்றொரு டிரோன் ருமேனியா நோக்கி சென்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து ஜெலன்ஸ்கி சென்ற விமானம் புறப்பட அனுமதிக்கப்பட்டது. அவர் நார்வே தலைநகர் ஆஸ்லோவுக்கு சென்று, அந்நாட்டின் மன்னர் ஹரால்டு 5-ம் வில்லியமின் இறுதிச்சடங்கில் கலந்து கொண்டார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.