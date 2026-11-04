செனட் சபையை கைப்பற்றியது ஜனநாயக கட்சி: டிரம்புக்கு நெருக்கடி

வாஷிங்டன்,
அமெரிக்காவில் 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் நாடாளுமன்றத் தேர்தல் இடைக்காலத் தேர்தல் எனப்படுகிறது. இந்தத் தேர்தலில் ஜனாதிபதி தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதில்லை. மாறாக, நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளுக்கும் உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர்.
இதன் முடிவுகள் ஜனாதிபதியின் எஞ்சிய ஆட்சிக்காலத்தில் முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இதனால் இந்த தேர்தல் உலகம் முழுவதும் உற்று நோக்கப்பட்டது. நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் குடியரசுக் கட்சிக்கு பெரும்பான்மை பலம் உள்ளது. இந்த நிலையில், ஜனநாயகக் கட்சி அதிக இடங்களைக் கைப்பற்றினால் நாடாளுமன்றத்தில் அதிகார சமநிலை மாறும்.
இந்திய நேரப்படி நேற்று மாலை 5 மணியளவில் வாக்குப்பதிவு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடந்தது. பிரதிநிதிகள் சபையின் 435 இடங்களுக்கும், செனட்சபையின் 35 இடங்களுக்கும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. வாக்குப்பதிவு இந்திய நேரப்படி இன்று அதிகாலை முடிந்தது. வாக்குப்பதிவு முடிந்ததுமே வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது.
இதில் ஆரம்ப கட்ட தேர்தல் முடிவுகளின்படி ஜனநாயக கட்சி முன்னிலை பெற்றது. டிரம்பின் குடியரசுக்கட்சி பின்னடைவை சந்தித்து வந்தது. இந்த நிலையில், அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தலில் செனட் சபையை ஜனநாயக கட்சி கைப்பற்றியுள்ளது. பெரும்பான்மைக்கு 50 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில், ஜனநாயகக் கட்சி 52 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. குடியரசுக் கட்சி 41 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இதைபோல மக்கள் பிரதிநிதிகள் சபையில் பெரும்பான்மைக்கு 218 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில், பைடன், கமலா ஹாரிஸின் ஜனநாயகக் கட்சி 154 இடங்களிலும், டிரம்ப்பின் குடியரசுக் கட்சி 99 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
ஆளும் குடியரசு கட்சியின் கோட்டைகளாக கருதப்பட்ட டெக்சாஸ், தென் கரோலினா, கன்சாஸ் உள்ளிட்ட மாகாணங்களிலும் ஜனநாயக கட்சி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது. டிரம்ப் நிர்வாகத்திற்கு மக்கள் அளித்துள்ள தீர்ப்பாகவே இம்முடிவுகள் பார்க்கப்படுகின்றன.
அமெரிக்காவின் ஓஹியோ மாநில ஆளுநர் தேர்தலில் குடியரசுக் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த விவேக் ராமசாமி தோல்வி அடைந்துள்ளார். ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர் ஏமி ஆக்டன் வெற்றி பெற்று ஆளுநராகத் தேர்வாகியுள்ளார். இதன் மூலம் கடந்த 16 ஆண்டுகளாக குடியரசுக் கட்சியின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த ஆளுநர் பதவியை ஜனநாயகக் கட்சி கைப்பற்றியுள்ளது. 2006-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அங்கு ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த ஒருவர் ஆளுநராகத் தேர்வாவது இதுவே முதல்முறை.
அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தலில் குடியரசுக் கட்சி பிரதிநிதிகள் சபையின் கட்டுப்பாட்டை இழக்கக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தேர்தல் முடிவுகளை ஏற்றுக்கொள்ளத் தயாராக இருப்பதாக அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். நாளிதழுக்கு அளித்த பேட்டியில், ஜனநாயகக் கட்சியினருடன் இணைந்து பணியாற்றவும், அவர்களுடன் சுமுகமான உறவை ஏற்படுத்திக்கொள்ளவும் தயாராக இருப்பதாகவும் நான் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடாததால் தோல்வி அடைந்திருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
1998-க்கு பிறகு ஜார்ஜியா ஆளுநர் பதவியை ஜனநாயகக் கட்சி கைப்பற்றியது. குடியரசுக் கட்சியின் பில்லியனர் வேட்பாளர் ரிச் ஜாக்சனை தோற்கடித்து அமெரிக்க வரலாற்றில் ஆளுநராகும் முதல் கருப்பினப் பெண் என்ற பெருமையை பெறுகிறார் கேஷா லான்ஸ்.
அமெரிக்க செனட்சபை தேர்தலில் ஜனநாயகக் கட்சியில் நான்கு முறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த கிறிஸ் பாப்பாஸ் நியூ ஹாம்ப்ஷயரில் போட்டியிட்டார். தேர்வு முடிவுகளில் கிறிஸ் பாப்பாஸ் 2,83,638 வாக்குகளும், குடியரசு கட்சி வேட்பாளர் ஜான் சுசுனு 2,07,898 வாக்குகளும் பெற்றனர். இதன்மூலம், 56.7 சதவிகித வாக்குகளுடன் கிறிஸ் பாப்பாஸ் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அமெரிக்க செனட் தேர்தல் வரலாற்றில் வெற்றி பெற்ற தன்பாலின ஈர்ப்பாளர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றார்.