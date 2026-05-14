அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் - சீன அதிபர் சந்திப்பு

அமெரிக்கா-ஈரான் மோதல் உலக அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது. குறிப்பாக உலகின் முக்கிய எண்ணெய் போக்குவரத்துக்கான கடல்வழி பாதையான ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பகுதியில் ஏற்பட்ட பதற்றம் காரணமாக வளைகுடா நாடுகளின் பொருளாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.
எண்ணெய் கப்பல்கள் பாதுகாப்பு சிக்கல்களை சந்தித்ததால் கச்சா எண்ணெய் விலை உலகளவில் அதிகரித்து, எரிபொருள் விலை உயர்வு, பணவீக்கம், உற்பத்தி செலவு அதிகரிப்பு போன்ற விளைவுகள் உருவாகின. இதன் தாக்கம் ஆசியா, ஐரோப்பா உள்ளிட்ட பல நாடுகளின் பொருளாதாரத்தையும் பாதித்து உலகளாவிய எரிசக்தி நெருக்கடியை உருவாக்கியது.
ஈரானுக்கு முக்கிய பொருளாதார ஆதரவாளராக சீனா செயல்பட்டு வருகிறது. சீனா, ஈரானின் எண்ணெயை தொடர்ந்து வாங்கி வருவதுடன், அமெரிக்க தடைகளை சமாளிக்க வர்த்தக மற்றும் நிதி ஆதரவுகளையும் வழங்கி வருகிறது. அதே நேரத்தில் நேரடி ராணுவ தலையீட்டை தவிர்த்து, தூதரக மற்றும் பொருளாதார ஆதரவு மூலம் ஈரானை ஆதரிக்கும் நிலைப்பாட்டை சீனா கடைப்பிடிக்கிறது.
இத்தகைய சூழல்களுக்கு மத்தியில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் 3 நாள் பயணமாக நேற்று சீனா சென்றார். அமெரிக்கா ஜனாதிபதி ஒருவர் 9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சீனாவுக்கு செல்வது இதுவே முதல்முறையாகும்.
இந்தநிலையில், பெய்ஜிங்கில் சீன அதிபர் ஜின் பிங் மற்றும் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் ஆகியோர் சந்தித்து பேச்சுவார்தையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இரு தலைவர்களுக்கும் கூட்டாக செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூறுகையில்,
சிறப்பான எதிர்காலத்தை உருவாக்க போகிறோம் - டிரம்ப்
ஈரானுடனான பதற்றத்தை தணிக்கவும் தூதரக ரீதியிலான உடன்பாடு ஏற்படவும் சீனா உதவ வேண்டும்.
நாம் இணைந்து ஒரு சிறப்பான எதிர்காலத்தை உருவாக்க போகிறோம் என்றார்.
அமெரிக்கா - சீனா நட்பு நாடாக இருக்க வேண்டும் - ஜின் பிங்
சர்வதேச சூழல் நிலையற்றதாக காணப்படுகிறது. உலகம் ஒரு புதிய திருப்புமுனையை எட்டியுள்ளது. நம் இரு நாட்டு மக்களின் நலனுக்காக ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை நாம் கட்டமைக்க வேண்டும்; சீன அதிபர் ஜின் பிங் என்றார்.
3 நாள் அரசு முறை பயணமாக சீனா சென்றுள்ள அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் அந்நாட்டு அதிபரை சந்தித்தார். ஜனாதிபதி டிரம்ப்புடன் டெஸ்லா நிறுவனர் மஸ்க், ஆப்பிள் நிறுவனர் டிம் குக் ஆகியோரும் சீனா சென்றுள்ளனர்.