உலக செய்திகள்

வளைகுடா நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டாம்- தங்கள் நாட்டு மக்களுக்கு அமெரிக்கா எச்சரிக்கை

அமெரிக்க குடிமக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையு டன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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சவுதி அரேபியா மற்றும் ஏமன் கிளர்ச்சியாளர்கள் இடையே போர் தீவிரம டைந்துள்ள நிலையில், வளைகுடா நாடுகளுக்கு அமெரிக்கர்கள் பயணம் செய்வதை முற்றிலுமாக தவிர்க்குமாறு அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அதிரடி பயண எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

அதிநவீன ஏவுகணைத் தாக்குதல்களால் எந்த நேரத்திலும் வான்வெளி மூடப்பட்டு விமானப் போக்குவரத்து முடக்கப்படலாம் என்பதால், சவுதி, துபாய் உள்ளிட்ட 11 நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகங்கள் இந்த அவசர உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளன.

ஈரான் ஆதரவு பயங்கரவாத அமைப் புகளால் அமெரிக்கர்களுக்கு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் அதிகரித்துள்ளதால், ஏற்கனவே அங்கு தங்கியுள்ள அமெரிக்க குடிமக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையு டன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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Daily Thanthi
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