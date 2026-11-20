வாஷிங்டன்,
அமெரிக்காவில் உள்ள சின்சினாட்டி மிருகக்காட்சிசாலையில், உலகப் புகழ்பெற்ற 'பியோனா' என்ற 9 வயது பெண் நீர்யானை, பார்வையாளரின் கம்பளித் தொப்பியை விழுங்கியதால் ஏற்பட்ட உடல்நலக் கோளாறால் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது.
அமெரிக்காவின் ஒஹாயோ மாகாணத்தில் சின்சினாட்டி மிருகக்காட்சிசாலை அமைந்துள்ளது. அங்கு ஏராளமான விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் கடந்த 8-ம் தேதி மிருகக்காட்சிசாலைக்கு வந்த பார்வையாளர் ஒருவர், குழந்தைகளுக்கான கம்பளித் தொப்பி ஒன்றை விளையாட்டாக காற்றில் தூக்கி எறிந்துள்ளார்.
அந்த தொப்பி அங்கிருந்த பெரிய மின்விசிறியில் பட்டு, ‘பியோனா’ எனப்படும் 9 வயது பெண் நீர்யானை வசிக்கும் பகுதியின் சிறிய இடைவெளி வழியாக உள்ளே விழுந்துள்ளது. அங்கிருந்த பியோனா, எதிர்பாராத விதமாக அந்த தொப்பியை விழுங்கியுள்ளது.
இதையடுத்து அந்த நீர்யானையின் உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனது. சுமார் 2,400 பவுண்டுகளுக்கும் (சுமார் 1,088 கிலோ) அதிகமான எடை கொண்ட வளர்ந்த நீர்யானைக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்வது உயிருக்கு ஆபத்தானது என்பதால், கால்நடை மருத்துவர்கள் மாற்று வழிகளில் தொப்பியை வெளியேற்ற முயன்றனர். அல்ட்ராசவுண்ட் எனப்படும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
9 அடி நீளமுள்ள சிறப்பு கொலோனோஸ்கோப்பி கருவி மூலம் தொப்பியை எடுக்க முயற்சி செய்யப்பட்டது. மேலும், செரிமானப் பாதையைத் தூண்டுவதற்காகக் குதிரைப் பண்ணையிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட அதிர்வுப் பலகை பயன்படுத்தப்பட்டு 24 மணி நேரமும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
கடந்த 10 நாட்களுக்கும் மேலாக மருத்துவக் குழுவினர் தீவிரமாகப் போராடிய போதிலும், தொப்பி செரிமானப் பாதையில் சிக்கியதால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளால் பியோனாவின் உடல்நிலை மோசமடைந்தது. இதையடுத்து நேற்று (வியாழக்கிழமை) பியோனா சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக சின்சினாட்டி மிருகக்காட்சிசாலை நிர்வாகம் சோகத்துடன் அறிவித்துள்ளது.
கடந்த 2017-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம், குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு 6 வாரங்களுக்கு முன்பே வெறும் 13 கிலோ எடையுடன் பியோனா பிறந்தது. உயிர் பிழைப்பதே கடினம் என்ற நிலையிலிருந்து மீண்டு வந்த பியோனா, சமூக வலைதளங்களில் உலக அளவில் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களைப் பெற்றிருந்தது. பொதுவாக நீர்யானைகள் 40 முதல் 50 ஆண்டுகள் வரை உயிர்வாழும் நிலையில், 9 வயதிலேயே பியோனா உயிரிழந்தது விலங்கு ஆர்வலர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.