அமெரிக்கா: தகவல் தொடர்பு கேபிள் பழுதால் 600-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து

வாஷிங்டன்,
அமெரிக்காவில் உலக தலைவர்கள் பங்கேற்கும் ஐ.நா. பொதுக்குழு கூட்டம் நேற்று தொடங்கியது. இதற்காக பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்கள் நியூயார்க் நகரை நோக்கி விமானங்களில் வந்த வண்ணம் இருந்தனர். இதனால் அமெரிக்காவின் வான் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்புகள் பலப்படுத்தப்பட்டு இருந்தன.
இந்த பரபரப்பான சூழலுக்கு மத்தியில், பிலடெல்பியாவில் உள்ள முக்கிய விமான கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் பிரதான தகவல் தொடர்பு கேபிள் திடீரென பழுதடைந்தது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, மாற்று ஏற்பாடாக இருந்த ஆப்டிகல் பைபர் கேபிளும் அங்கு நடந்த ரெயில்வே கட்டுமான பணியின்போது தொழிலாளர்களால் எதிர்பாராமல் துண்டிக்கப்பட்டது.
இதனால் ரேடார் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் முற்றிலும் முடங்கின. இதன் எதிரொலியாக நெவார்க், நியூயார்க் உள்ளிட்ட நகரங்களில் 600-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் அதிரடியாக ரத்து செய்யப்பட்டன. இதனால் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் நடுவழியில் தவித்தனர். இதையடுத்து சில மணி நேரங்களில் கேபிள்கள் சரி செய்யப்பட்டு, விமான போக்குவரத்து சீரானது.