வெனிசுலா நிலநடுக்கம்: பலி எண்ணிக்கை 4,490 ஆக உயர்வு; 6,462 பேர் மீட்பு

காரகாஸ்
வெனிசுலாவில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த இரு நிலநடுக்கங்களில் சிக்கி பலியானோர் எண்ணிக்கை 4,490 ஆக உயர்வடைந்து உள்ளது.
வெனிசுலாவில் கடந்த ஜூன் மாதம் 25-ந்தேதி காலை அடுத்தடுத்து சக்தி வாய்ந்த இரு நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன. இதில் முதலில் ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.1 அளவிலான நிலநடுக்கமும், பின்னர் 7.5 அளவிலான நிலநடுக்கமும் ஏற்பட்டன. 39 வினாடிகள் இடைவெளியில் 7.2 மற்றும் 7.5 ரிக்டர் அளவில் அடுத்தடுத்து இரண்டு பயங்கர நிலநடுக்கங்கள் தாக்கியதுடன், இதுவரை 1,200-க்கும் மேற்பட்ட நில அதிர்வுகள் ஏற்பட்டு மக்களை தொடர்ந்து அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளன.
பூமியின் மேற்பரப்புக்கு அருகே என, இந்த இரு நிலநடுக்கங்களும் முறையே 22 கி.மீ. மற்றும் 10 கி.மீ. ஆழத்தில் மையம் கொண்டிருந்தன. முதலில் மொரோன் நகரில் இருந்து மேற்கு பகுதியிலும், காரகாஸ் நகரில் இருந்து 168 கி.மீ. தொலைவிலும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. தலைநகர் காரகாஸ் மற்றும் லா குவைரா ஆகிய பகுதிகள் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 190 கட்டிடங்கள் முற்றிலும் இடிந்து தரைமட்டமாகியுள்ளன.
இதனால் பல இடங்களில் சுவர்கள் இடிந்து விழுந்தன. பொதுமக்கள், தங்களுடைய செல்ல பிராணிகளை தூக்கிக்கொண்டு தெருக்களில் தஞ்சமடைந்தனர். இதனால் பரபரப்பாக இயங்கி வந்த உணவு விடுதிகள் மற்றும் பிற வர்த்தக கடைகளில் இருந்தவர்கள் அலறியடித்து ஓடினர். சாலை முழுவதும் புழுதி பறந்தது. வீடுகள், கட்டிடங்கள் குலுங்கின. பலர் காயமடைந்தனர். இதனால், அவசர நிலை அறிவிக்கப்பட்டது.
ஒரு நூற்றாண்டில் இல்லாத அளவுக்கு இரு சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டு உள்ளன என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனால், 1,000 முதல் 10,000 பேர் பலியாகி இருக்க கூடும் என முதல் கட்ட தகவல் தெரிவித்தது. எனினும், இந்த எண்ணிக்கை இன்னும் உயரக்கூடும் என்றும் அதிர்ச்சி தகவல் தெரிவிக்கின்றது. லட்சக்கணக்கானோர் பலியாகி இருக்கலாம் என்று அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்து இருந்தது.
வெனிசுலாவில் ஏற்பட்ட இந்த சக்தி வாய்ந்த இரட்டை நிலநடுக்கங்களால் பலியானோரின் எண்ணிக்கை 4,490 ஆக உயர்ந்துள்ளது. 16,740-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். 6,462 பேர் மீட்கப்பட்டு உள்ளனர். தொடர்ந்து மீட்பு பணி நடந்து வருகிறது.