வெனிசுலா நிலநடுக்கம்: 8 நாட்களுக்கு பிறகு கட்டிட இடிபாடுகளில் இருந்து பாதுகாப்பு பணியாளர் உயிருடன் மீட்பு

கராகஸ்,
வெனிசுலாவில் நிலநடுக்கத்தின்போது கட்டிட இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிய பாதுகாப்பு பணியாளர் ஒருவர் 8 நாட்களுக்குப் பின் மீட்புக் குழுவினரால் உயிருடன் மீட்கப்பட்டுள்ளார்.
நிலநடுக்கம்
தென் அமெரிக்க நாடான வெனிசுலாவில் கடந்த 24-ந்தேதி அன்று அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட 7.2 மற்றும் 7.5 ரிக்டர் அளவிலான சக்திவாய்ந்த இரட்டை நிலநடுக்கங்கள் ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் உலுக்கியுள்ளன. தலைநகர் கராகஸ் மற்றும் லா குவைரா ஆகிய பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் நொடிப் பொழுதில் விழுந்து தரைமட்டமாகின.
தற்போதைய அதிகாரப்பூர்வத் தகவலின்படி, இந்த கோர விபத்தில் பலியானோரின் எண்ணிக்கை 2,200-ஐ கடந்துள்ளது. மேலும் 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பலத்த காயங்களுடன் ஆஸ்பத்திரிகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு உயிருக்குப் போராடி வருகின்றனர். சுமார் 46 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போயுள்ளதால் பலி எண்ணிக்கை மேலும் உயரக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.
உயிருடன் மீட்பதற்கான 72 மணி நேரக்கெடு முடிந்த பின்னரும், 27 நாடுகளைச் சேர்ந்த 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச மீட்புக் குழுவினர் மோப்ப நாய்களுடன் இரவு, பகலாக தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதற்கிடையில், மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மோப்ப நாய் ஒன்று ஒரு குறிப்பிட்ட இடிபாட்டின் கீழ் சிக்னல் கொடுத்தது. உடனே மீட்புப் படையினர் அங்கு சென்று பார்த்தபோது, அங்கு ஒருவர் உயிருடன் இருப்பது தெரியவந்தது. பாதுகாப்பு பணியாளர் ஹெர்னான் அல்பெர்டோ கில்(வயது 43) என்பவர் நிலநடுக்கத்தின்போது கட்டிட இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியுள்ளார். ஆனால், மீட்புப் படையினரால் அங்கு கிடந்த கான்கிரீட் இடிபாடுகளை அகற்ற முடியவில்லை. இதனால் மீட்புப் படையினர் சூழ்நிலையை பொறுமையாக கையாண்டனர்.
இதன்படி அவருக்கு ஆக்சிஜன் மாஸ்க், உணவு, தண்ணீர் ஆகியவற்றை மீட்புப் படையினர் உள்ளே அனுப்பினர். மறுபுறம் கான்கிரீட் இடிபாடுகளை அகற்றும் பணி நடைபெற்றது. இந்த நிலையில், நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு, 8 நாட்களாக உயிரை கையில் பிடித்து இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருந்த ஹெர்னான் அல்பெர்டோ கில் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார். அவர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டதை அறிந்து அங்கிருந்த மீட்புப் படையினரும், பொதுமக்களும் உற்சாகத்தில் ஆர்ப்பரித்து, தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
முன்னதாக இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருந்தபோது, ஹெர்னான் அல்பெர்டோ கில்லிடம் மீட்புப் படையினர் பேச்சு கொடுத்துக் கொண்டே இருந்தனர். அப்போது அவர்களிடம், “நான் உயிருடன் இருப்பதை என் மனைவியிடம் கூற வேண்டாம். ஒருவேளை என்னால் உயிருடன் வெளியே வர முடியாமல் போகலாம். அவள் மனதில் வீணாக நம்பிக்கையை வளர்க்க வேண்டாம்” என்று கூறியிருந்தார்.
ஆனால் அவரது மனைவி கஸ்பிமார் கோன்சாலேஸ், “எனது கணவர் எப்படியும் உயிருடன் மீட்கப்படுவார் என்று உறுதியான நம்பிக்கையுடன் இருந்தேன்” என்று கூறியுள்ளார். இந்த தம்பதிக்கு 8 மற்றும் 10 வயதில் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.