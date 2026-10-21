இனி பணம் என்பதே இருக்காதா?.. உலகை ஆளப்போகும் செயற்கை நுண்ணறிவு

உலகில் அடுத்த 10 முதல் 20 ஆண்டுகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ.ஐ.) தொழில்நுட்பம் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்றும், நிதி மற்றும் சட்ட அமைப்புகள் அதன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் செல்லக்கூடும் என்றும் வரலாற்றாசிரியரும் எழுத்தாளருமான யுவால் நோவா ஹராரி எச்சரித்துள்ளார். எதிர்காலத்தில் வழக்கமான பணத்தின் முக்கியத்துவம் குறையக்கூடும் என்ற தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க்கின் கணிப்புக்கும் அவர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.
யுவால் நோவா ஹராரி, இஸ்ரேலின் ஜெருசலேம் நகரில் உள்ள ஹீப்ரு பல்கலைக்கழகத்தில் வரலாற்றுப் பேராசிரியராகப் பணியாற்றி வருகிறார். உலகப் புகழ்பெற்ற ‘சேப்பியன்ஸ்: மனிதகுலத்தின் ஒரு சுருக்கமான வரலாறு’ என்ற நூலை எழுதியவர். மனிதகுலத்தின் வளர்ச்சி, தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கம் மற்றும் எதிர்காலச் சவால்கள் குறித்து தொடர்ந்து கருத்துகளை வெளியிட்டு வருகிறார். அந்த வகையில், செயற்கை நுண்ணறிவின் வளர்ச்சி எதிர்காலச் சமூகத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றங்கள் குறித்து அவர் தெரிவித்துள்ள கருத்துகள் தற்போது கவனம் பெற்றுள்ளன.
தற்போது செயற்கை நுண்ணறிவு பல்வேறு துறைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், அடுத்த 10 முதல் 20 ஆண்டுகளில் நிதி, வங்கி மற்றும் சட்டம் சார்ந்த அமைப்புகளில் ஏ.ஐ. முக்கியக் கட்டுப்பாட்டைப் பெறக்கூடும் என்று ஹராரி எச்சரித்துள்ளார். மனிதர்களால் புரிந்துகொள்வதற்கு கடினமான சிக்கலான கட்டமைப்புகளைச் செயற்கை நுண்ணறிவால் உருவாக்க முடியும். அத்தகைய அமைப்புகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, மனிதர்களின் வாழ்க்கையைப் பாதிக்கும் முடிவுகள் எவ்வாறு எடுக்கப்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது எதிர்காலத்தில் சவாலாக மாறக்கூடும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
செயற்கை நுண்ணறிவால் ஏற்படக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆபத்து, ரோபோக்கள் மனிதர்களைத் தாக்குவது போன்ற காட்சிகளுடன் மட்டும் தொடர்புடையது அல்ல என்பது ஹராரியின் கருத்து. மாறாக, பெரிய நிறுவனங்கள் மற்றும் நிர்வாக அமைப்புகளின் செயல்பாடுகளில் ஏ.ஐ. ஆதிக்கம் செலுத்தத் தொடங்கினால், மனிதர்களின் கட்டுப்பாடு படிப்படியாகக் குறையக்கூடும் என்று அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
மனிதர்கள் நிதி, வங்கி, நீதிமன்றம், சட்டம், மதம் மற்றும் அரசு போன்ற அமைப்புகளை உருவாக்கியதன் மூலம் பெருமளவில் ஒன்றிணைந்து செயல்பட முடிந்தது. ஆனால், எதிர்காலத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு இந்த அமைப்புகளை மனிதர்களைவிடத் திறமையாக நிர்வகிக்கும் நிலை உருவாகலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க், செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் ரோபோக்களின் வளர்ச்சியால் எதிர்காலத்தில் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் மிக அதிக அளவில் கிடைக்கக்கூடும் என்றும், இதனால் வழக்கமான பணத்தின் முக்கியத்துவம் குறையலாம் என்றும் கணித்துள்ளார். இந்தக் கருத்துடன் ஹராரியும் உடன்பட்டுள்ளார். இருப்பினும், பணம் முற்றிலும் மறைந்துவிடும் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உண்மை அல்ல; தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் முன்வைக்கப்படும் எதிர்காலக் கணிப்பாகும். செயற்கை நுண்ணறிவின் வளர்ச்சி மனிதர்களின் வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையில் எத்தகைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்பது எதிர்காலத்தில் தெரியவரும்.