நீந்தும் சுறாக்களுக்கு மத்தியில்.. காதலியிடம் திருமண புரபோஸ் செய்த வாலிபர்!

லண்டன்,
இங்கிலாந்து நாட்டில் சுறா மீன்கள் மீது அலாதி பிரியம் கொண்ட தன் காதலிக்கு, சுறாக்கள் நடமாடும் நீர்த் தொட்டிக்குள்ளேயே வாலிபர் ஒருவர் மோதிரம் மாற்றி காதலை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
இங்கிலாந்தின் லிங்கன்ஷயர் பகுதியைச் சேர்ந்த வாலிபர் ஜேம்ஸ் வால்ஷ். இவரின் காதலி பேஜ் குக். பேஜிற்கு சிறு வயது முதலே சுறா மீன்கள் என்றால் அலாதி பிரியம். இதற்காக, கடந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையின் போது, ஸ்கெக்னஸ் அக்வாரியத்தில் சுறாக்களுடன் நீந்துவதற்கான சிறப்பு டிக்கெட் ஒன்றை பேஜிற்கு ஜேம்ஸ் பரிசளித்திருந்தார்.
திட்டமிட்டபடி, கடந்த 10-ந்தேதி இருவரும் ஸ்கூபா கியர் மற்றும் வெட்சூட் அணிந்து சுறாக்கள் நிறைந்த அக்வாரியத்தின் பிரதான தொட்டிக்குள் இறங்கினர். பேஜ் சுறாக்களை ரசித்துக் கொண்டிருந்த வேளையில், ஜேம்ஸ் திடீரென தன் கையில் வைத்திருந்த ஒரு பலகையைக் காட்டினார். அதில் என்னை திருமணம் செய்து கொள்வாயா? ("Will you marry me?") என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. மேலும் மோதிரம் ஒன்றை காதலியிடம் காட்டி தனது அளவுகடந்த காதலை வெளிப்படுத்தினார்.
சுறாக்கள் தங்களைச் சுற்றி நீந்திக் கொண்டிருக்கும் வேளையில், காதலனின் இந்த திடீர் சர்ப்ரைஸைக் கண்டு பேஜ் சில நொடிகள் உறைந்து போனார். பின்னர் உடனடியாக, தனது மகிழ்ச்சியை நீருக்கடியில் காட்டும் 'ஓகே' சைகை மூலம் வெளிப்படுத்தி காதலை ஏற்றுக் கொண்டார். அதனைத் தொடர்ந்து, நீருக்குள்ளேயே அவருக்கு மோதிரம் அணிவித்தார்.
இதுகுறித்து மகிழ்ச்சி பொங்க பேசிய பேஜ் குக், "சுறாக்கள் என் மிக அருகில் நீந்திக் கொண்டிருந்தன, ஆனால் அந்த நேரத்தில் என் கவனம் முழுவதும் ஜேம்ஸ் காட்டிய பலகை மீதும் மோதிரத்தின் மீதுமே இருந்தது. இது என் வாழ்நாளின் மிகச்சிறந்த நாள்" என்று தெரிவித்துள்ளார். சுறா தொட்டிக்குள் எடுக்கப்பட்ட இவர்களின் காதல் முன்மொழிவு புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் இணையத்தில் வெளியாகி நெட்டிசன்களின் லைக்குகளைக் குவித்து வைரலாகி வருகிறது.