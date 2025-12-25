‘உங்கள் அன்பு மற்றவர்கள் வாழ்வில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும்’ - கேட் மிடில்டன் நெகிழ்ச்சி
மென்மையான செயல்களில் அன்பு வெளிப்படுகிறது என வேல்ஸ் இளவரசி கேட் மிடில்டன் தெரிவித்துள்ளார்.
லண்டன்,
வேல்ஸ் இளவரசியும், இங்கிலாந்து இளவரசர் வில்லியமின் மனைவியுமான கேட் மிடில்டன்(வயது 42), புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு அதற்கான சிகிச்சைகளை பெற்று வந்தார். அவருக்கு கீமோதெரபி உள்ளிட்ட சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், பொதுநிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்து வருகிறார்.
தற்போது அவர் புற்றுநோயில் இருந்து மீண்டு வந்ததாக கூறப்படும் நிலையில், கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு வாழ்த்து செய்தி ஒன்றை அவர் பதிவிட்டுள்ளார். தனது மகள் சார்லட்டுடன் இணைந்து பியானோ வாசிக்கும் வீடியோ ஒன்றை அவர் வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது;-
“சில சமயங்களில் வாழ்க்கை நிச்சயமற்றதாகவும் தோன்றும். இந்த நேரத்தில், தாராள மனதுடனும், புரிதலுடனும், நம்பிக்கையுடனும் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதை கிறிஸ்துமஸ் காலம் நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது. உங்கள் அன்பு மற்றவர்கள் வாழ்வில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும்
நீங்கள் வழங்கும் நேரமும், அக்கறையும், கருணையும், பெரும்பாலும் அமைதியாகவும், வெளிப்படுத்தப்படாமலும், எந்த எதிர்பார்ப்பும் அங்கீகாரமும் இன்றியும் வழங்கப்பட்டாலும், அவை மற்றவர்களின் வாழ்வில் ஒரு அசாதாரணமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
இந்த ஆண்டு முடிவடையும் வேளையில், இந்த காலம் உங்களுக்கு அமைதி மற்றும் தெளிவான தருணங்களைக் கொண்டுவரும் என்றும், நீங்கள் தாராளமாக வழங்கும் அதே அன்பும் அக்கறையும் உங்களைச் சூழ்ந்திருப்பதை நீங்களும் உணர்வீர்கள் என்றும் நம்புகிறேன்.
கிறிஸ்துமஸ் என்பது அன்பு மிக எளிய, மனிதாபிமான வழிகளில் வடிவம் பெறுவதைப் பற்றிப் பேசுகிறது. உணர்ச்சிவசப்பட்ட அல்லது ஆடம்பரமான சைகைகளில் இல்லாமல், மென்மையான செயல்களில் அன்பு வெளிப்படுகிறது.
செவிகொடுத்துக் கேட்கும் ஒரு தருணம், ஆறுதலான ஒரு சொல், ஒரு நட்பான உரையாடல், ஒரு உதவிக்கரம், உடன் இருத்தல் உள்ளிட்ட எளிய செயல்கள் சிறியதாகத் தோன்றலாம். ஆனால் நாம் அனைவரும் அங்கம் வகிக்கும் வாழ்க்கை என்ற அழகான சித்திரத்திற்கு இவை பங்களிக்கின்றன. நம்முடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு ஆழமாக ஒன்றோடொன்று பிணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நமக்கு நினைவூட்டும் ஒரு காலம்தான் கிறிஸ்துமஸ்.
மரங்களின் வேர்கள் மண்ணுக்குள் கண்ணுக்குத் தெரியாமல், ஆனால் இன்றியமையாத வகையில் வலிமையைப் பகிர்ந்துகொள்வது போல, நாமும் சொந்தம் என்ற உணர்வு மற்றும் இணைப்புக்கான ஒரு உள்ளுணர்வு உந்துதலால் நாம் ஈர்க்கப்படுகிறோம்.”
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.