உலக செய்திகள்

கனமழையால் வெள்ளக்காடான பாங்காக்: 50 மாவட்டங்களும் பேரிடர் மண்டலங்களாக அறிவிப்பு!

இந்த வெள்ளப்பெருக்கால் தாய்லாந்து முழுவதும் சுமார் 84,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கனமழையால் வெள்ளக்காடான பாங்காக்: 50 மாவட்டங்களும் பேரிடர் மண்டலங்களாக அறிவிப்பு!
பாங்காக்கில் வாகனங்கள் வெள்ளநீரில் தத்தளித்த காட்சி
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பாங்காக்,

தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் கடந்த 24-ந்தேதி முதல் பெய்த வரலாறு காணாத கனமழை மற்றும் கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக, நகரின் அனைத்து 50 மாவட்டங்களும் வெள்ளப் பேரிடர் மண்டலங்களாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

முடங்கியது பாங்காக்

தாய்லாந்து நாட்டின் தலைநகர் பாங்காக்கில் கடந்த சில நாட்களாக நீடித்த குறைந்த அழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக, பாங்காக்கின் பல பகுதிகளில் 300 மில்லிமீட்டருக்கும் அதிகமான மழை கொட்டித் தீர்த்துள்ளது. இதனால் நகரின் பிரதான வடிகால் அமைப்புகள் மற்றும் கால்வாய்கள் அனைத்தும் நிரம்பி வழிந்து, சாலைகளில் இடுப்பளவு தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. 13-க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய நெடுஞ்சாலைகளில் வாகனங்கள் நீரில் மூழ்கியதால் போக்குவரத்து முற்றிலும் ஸ்தம்பித்துள்ளது.

84,000க்கும் அதிகமானோர் பாதிப்பு

இந்த வெள்ளப்பெருக்கால் தாய்லாந்து முழுவதும் சுமார் 84,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பாங்காக் நகரில் மட்டும் சுமார் 52,000 குடும்பங்கள் வெள்ளத்தால் சூழப்பட்டு, 4,900-க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்பாளர்கள் அவசரமாக வெளியேற்றப்பட்டு தற்காலிக நிவாரண முகாம்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அரசின் அவசரகால நடவடிக்கைகள்

வெள்ள நிலைமையைக் கட்டுப்படுத்த பாங்காக் ஆளுநர் சட்சார்ட் சிட்டிபண்ட் அவசரகால உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார். மீட்புப் பணிகளுக்காக பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ராணுவ வீரர்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர். நகரின் பிரதான கால்வாய்களில் இருந்து தண்ணீரை வெளியேற்ற ராட்சத நீர் உந்தும் இயந்திரங்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு வருவதுடன், ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமான மணல் மூட்டைகள் தடுப்புப் பணிகளுக்காக தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன.

பள்ளிகள் விடுமுறை - விமானப் பயணிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்

வெள்ள பாதிப்பு காரணமாக பாங்காக் நகரில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ஊழியர்களை வீட்டிலிருந்தே பணிபுரிய அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். நகரச் சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக, சுவர்ணபூமி மற்றும் டான் முயோங் சர்வதேச விமான நிலையங்களுக்கு செல்லும் பயணிகள் கூடுதல் நேரத்தை ஒதுக்கி முன்னதாகவே புறப்படுமாறு தாய்லாந்து சிவில் விமான போக்குவரத்து வாரியம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

மேலும், தாய் ஏர்வேஸ் நிறுவனம் தங்களின் பயணிகள் கட்டணமின்றி பயணத் தேதியை மாற்றிக்கொள்ள தற்காலிக அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மழை சற்று குறைந்துள்ள போதிலும், கால்வாய்களில் நீர்மட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் தேங்கியுள்ள வெள்ளநீர் முழுமையாக வடிவதற்கு இன்னும் சில நாட்கள் ஆகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Thailand
தாய்லாந்து
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Daily Thanthi
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