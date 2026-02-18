திடீரென முடங்கிய யூடியூப் தளம்.. பயனர்கள் அவதி

அமெரிக்கா உள்ளிட்ட உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் யூடியூப் (YouTube) சேவை இன்று (பிப்ரவரி 18, 2026) திடீரென முடங்கியது. டவுன்டெக்டர் (Downdetector) தளத்தின் தரவுப்படி, சுமார் 2.4 லட்சம் பயனர்கள் யூடியூப் செயலியைப் பயன்படுத்துவதிலும், வீடியோக்களை ஸ்ட்ரீமிங் செய்வதிலும் சிக்கல்களைச் சந்திப்பதாகப் புகார் அளித்துள்ளனர்.
குறிப்பாக வாட்ஸ்அப் போன்ற தளங்களில் வீடியோ லிங்குகள் சரியாக வேலை செய்யவில்லை என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக ஏற்பட்ட இந்தத் திடீர் முடக்கத்தால் ஆயிரக்கணக்கான பயனர்கள் அவதிக்குள்ளாகினர், இருப்பினும் கூகுள் நிறுவனம் சேவைகளைச் சீரமைக்கும் பணிகளைத் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது.