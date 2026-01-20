நடிகை சாரா அர்ஜுனின் லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்!
@saraarjunn
தெய்வ திருமகள் படத்தில் விக்ரமின் மகளாக 'நிலா' என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து கவனம் ஈர்த்தவர் சாரா.
@saraarjunn
சிறிய இடைவெளிக்கு 'பொன்னியின் செல்வன்-2' படத்தில் இளம் வயது நந்தினியாக நடித்து அட்டகாசப்படுத்தி இருந்தார்.
@saraarjunn
குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்த சாரா அர்ஜுன், தற்போது ரன்வீர் சிங் ஜோடியாக ‘துரந்தர்’ படத்தில் நடித்துள்ளார்.
@saraarjunn
சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருக்கும் சாரா, அவ்வப்போது தனது புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வருகிறார்.
@saraarjunn
@saraarjunn
@saraarjunn
@saraarjunn
@saraarjunn
Explore