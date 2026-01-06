குழந்தைகளுக்கு உலர் திராட்சை கொடுப்பதால் இவ்வளவு நன்மைகள் கிடைக்குமா?
குழந்தைக்கு உலர் திராட்சை கொடுப்பதால் நினைவாற்றல் மேம்படும். மூளைக்கு ஊட்டமளிக்கும்.
உலர் திராட்சையில் அதிக அளவு கலோரி, குளுக்கொஸ் மற்றும் பிரக்டோஸ் கொண்டுள்ளது. இது எடையை அதிகரிக்க உதவுகின்றன.
காய்ச்சலின் போது உலர்ந்த திராட்சை ஊறவைத்த நீரை குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். இது பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் தொற்றுகளை எதிர்த்து போராட உதவுகிறது.
இது அதிக ஆற்றலை குழந்தைக்கு அளிக்கிறது. பாஸ்பரஸ், கால்சியம் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற தாதுக்கள் இருப்பதால் அவை குழந்தையின் மனம் மற்றும் உடல் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.
திராட்சையில் அதிக நார்ச்சத்து உள்ளது. இது மலச்சிக்கலை போக்க உதவுகின்றன. இதை எடுத்துகொள்ளும் போது செரிமான மண்டலத்தை சீராக்க செய்கிறது.
சிறிய குழந்தைக்கு கொடுக்கும் போது இதை ஊறவைத்து மசித்து சாறாக்கி, கூழ் போல் மசித்து கொடுக்கலாம். சிறிய துண்டுகளாக நறுக்கி கொடுக்கலாம்.
குழந்தைக்கு மூச்சுத்திணறல் அபாயங்களை தவிர்க்க ஒவ்வொரு திராட்சையாக கொடுப்பது நல்லது. குழந்தைக்கு 1 வயது ஆன பிறகு 2 அல்லது 3 டீஸ்பூன் பிசைந்து நறுக்கிய திராட்சையை கொடுக்கலாம்.
