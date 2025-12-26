வயிற்றுக்குள் குடற்புழுக்கள் வராமல் தடுக்கும் இதை பண்ணுங்க.!!
வயிற்றில் புழுக்கள் இருந்தால் வயிற்றுவலி, குமட்டல், வாந்தி, மலச்சிக்கல், பசியின்மை, எடையிழப்பு, ஆசனவாயில் அரிப்பு, தூக்கமின்மை போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றும்.
1. அடிக்கடி கைகளை நன்றாக கழுவ வேண்டும்.
2. நகங்களை நன்றாக வெட்ட வேண்டும்.
3. சாப்பிடும் முன்பும், கழிவறைக்கு சென்று வந்த பிறகும் கைகளை நன்றாக கழுவ வேண்டும்.
4. பல் துலக்கும் முன்பும், பின்பும் பிரஸை கழுவ வேண்டும்.
5. டவல்கள் மற்றும் படுக்கை விரிப்புகளை சூடான நீரில் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
6. குழந்தைகளின் விளையாட்டு பொம்மைகளையும் சுத்தமாக வைத்திருக்கவும்.
7. சமையலறை மற்றும் கழிவறைகளை சுத்தமாக வைத்திருக்கவும்.
