ஆடு - கோழி.. அடிக்கடி சாப்பிடுவதற்கு எந்த இறைச்சி சிறந்தது தெரியுமா?
credit: freepik
ஆட்டிறைச்சி கொழுப்பை உட்கொள்வது அதிக கலோரிகள் உடலில் சேருவதற்கு வழிவகுக்கும். அத்துடன் குளுக்கோஸ், டிரைகிளிசரைடுகள், கொழுப்பு இவற்றின் செயல்பாடுகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
credit: freepik
புரதத்தை கணக்கிடும்போது ஆட்டிறைச்சியில் கொழுப்பின் அளவே அதிகமாக இருக்கிறது. கோழி இறைச்சியை பொறுத்தமட்டில், உடல் உறுப்புகளுக்கு ஏற்ப கலோரி அளவுகள் மாறுபடும். குறிப்பாக கோழியின் மார்பகங்களில் அதிக அளவு கலோரிகள் உள்ளன.
credit: freepik
அதற்கு அடுத்தபடியாக இறக்கைகள், தொடைகளில் அதிக கலோரிகள் உள்ளடங்கி இருக்கும். இருப்பினும் கோழி இறைச்சியை விட ஆட்டிறைச்சியில்தான் கலோரிகள் அதிகம்.
credit: freepik
ஆட்டிறைச்சியில் கொழுப்பின் அளவு அதிகம் இருப்பதுதான் அதற்கு காரணம். அதாவது 100 கிராம் ஆட்டிறைச்சியில் 230 முதல் 300 வரை கலோரிகள் இருக்கும்.
credit: freepik
ஆனால் கோழி இறைச்சியின் மார்பு பகுதியில் (தோல் இல்லாமல்) 165 கலோரிகளே இருக்கும். அதே போன்றே கோழியின் மார்பக பகுதியில் 100 கிராமுக்கு 31 கிராம் புரதம் இருக்கும். ஆனால் ஆட்டிறைச்சியில் 25 கிராம் புரதமே உள்ளடங்கி இருக்கும்.
credit: freepik
தேசிய சிக்கன் கவுன்சிலின் கூற்றுப்படி, கோழி இறைச்சியில் மெலிந்த புரதம் காணப்படும். அதிக கொழுப்பு இருக்காது. இது உணவு கட்டுப்பாடு உள்ளவர்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.
credit: freepik
மேலும் கோழி இறைச்சியில் நிறைவுற்ற கொழுப்பு குறைவாகவே உள்ளது. இது இதயம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் உள்ளவர்களுக்கு நல்லது.
credit: freepik
எனவே, ஆரோக்கிய நன்மைகளை பொறுத்தவரை ஆட்டிறைச்சியை விட கோழி இறைச்சி முதன்மையானது. இருப்பினும் இரண்டையும் மிதமான அளவிலேயே சாப்பிடுவது நல்லது. அடிக்கடி சாப்பிடுவதற்கு கோழி இறைச்சி ஏற்றது.