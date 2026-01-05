நடிகை திரிப்தி டிம்ரியின் லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்!
Instagram@tripti_dimri
பிரபல பாலிவுட் நடிகையாக வலம் வருபவர் திரிப்தி டிம்ரி.
இவர் கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த 'மாம்' திரைப்படத்தின் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார்.
இவர் அடிக்கடி போட்டோஷூட் நடத்தி புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்து வருகிறார்.
