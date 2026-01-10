கணினியில் வேலை செய்பவர்கள் கண்களை பாதுகாக்க கண்டிப்பாக இதை சாப்பிடுங்க!
credit: freepik
1. மீன்: நல்ல கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் ஒமேகா 3 ஆகியவை மீனில் அதிகம் நிரம்பி இருக்கின்றன. இவை கண் மற்றும் அதன் செயல்பாட்டிற்கு நன்மை தரும்.
credit: freepik
3.முழு தானியங்கள்: முழு தானியங்களில் காணப்படும் வைட்டமின் ஈ, துத்தநாகம் மற்றும் நியாசின் ஆகியவை ஒட்டுமொத்த கண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகின்றன.
credit: freepik
2. முட்டை: லுடீன் மற்றும் வைட்டமின் ஏ உட்பட முட்டையில் உள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் கண் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கிறது.
credit: freepik
4. பச்சை காய்கறிகள்: கீரை, முட்டைக்கோஸ், புரோக்கோலி, பட்டாணி மற்றும் வெண்ணெய் ஆகியவை கண் தசை பராமரிப்புக்கான சக்திவாய்ந்த ஆக்சிஜனேற்றியாக செயல்படுகிறது.
credit: freepik
5. சிட்ரஸ் பழங்கள்: ஆரஞ்சு, திராட்சைப்பழம், எலுமிச்சை மற்றும் பெர்ரிகளில் வைட்டமின் சி அதிகம் உள்ளது. இது கண் தொடர்பான பிரச்சினைகளின் அபாயத்தை குறைக்கும்.
credit: freepik
6. நட்ஸ்: பிஸ்தா, வால்நட், பாதாம் உள்ளிட்ட நட்ஸ்களில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் வைட்டமின் ஈ நிறைந்துள்ளன. அவை உங்கள் கண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
credit: pixabay
7.கேரட்: கேரட்டில் பீட்டா கரோட்டின் நிறைந்துள்ளது. இது கண்பார்வையை மேம்படுத்துவதற்கான சிறந்த ஆதாரமான வைட்டமின் ஏ-வை உற்பத்தி செய்ய உதவுகிறது.
credit: pixabay
