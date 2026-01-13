பஞ்சாப், ஹரியானாவில் லோஹ்ரி பண்டிகை கொண்டாட்டம்
விவசாயம் செழிப்பதற்காக மக்கள் சூரியக் கடவுளையும் நெருப்புக் கடவுளையும் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள்.
நல்ல விளைச்சலை கொடுத்து சிறப்பான அறுவடைக்கு உதவியாக இருந்த இயற்கைக்கும் கடவுளுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்வு 'அறுவடைத் திருவிழா' ஆகும். முக்கிய பயிர்களின் அறுவடைக் காலத்தில் நடைபெறும் இந்த திருவிழாக்கள், ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அந்தந்த மாநிலத்தின் காலநிலை மற்றும் முதன்மைப் பயிர்களின் அறுவடை சீசனைப் பொருத்து வெவ்வேறு நாட்களில் கொண்டாடப்படுகின்றன. நிலத்தில் பாடுபட்டு உழைத்த விவசாயி, தன் நிலத்திற்கும், உழைப்புக்கு துணை நின்ற இயற்கைக்கும் கடவுளுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக அந்தந்த மாநிலங்களின் பாரம்பரியப்படி வழிபாடுகள் நடத்தப்படுகின்றன.
தமிழகத்தில் பொங்கல் பண்டிகை அறுவடைத் திருநாளாக கொண்டாடப்படுவதுபோல் பிற மாநிலங்களில் பிஹு, மகர சங்கராந்தி, லோஹ்ரி என பல்வேறு பெயர்களில் அறுவடைத் திருநாள் கொண்டாடப்படுகிறது.
இதில், லோஹ்ரி என்பது பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பாரம்பரிய இசை மற்றும் நடனத்துடன் கொண்டாடப்படும் ஒரு பிரபலமான அறுவடை திருவிழாவாகும். பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் பிராந்தியத்திலும், ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள டக்கர் மற்றும் ஜம்மு பிராந்தியங்கள், ஹரியானா மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேசம் போன்ற வட இந்தியாவின் பிற பகுதிகளிலும் கொண்டாடப்படுகிறது. லோஹாடி அல்லது லால் லோய் என்றும் இப்பண்டிகை அழைக்கப்படுகிறது.
சூரியன் மகர ராசிக்கு மாறும் நாளான மகர சங்கராந்தி தினத்திற்கு முந்தைய இரவு இப்பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. இது குளிர்காலத்தின் முடிவை குறிக்கிறது. குளிர்காலத்திற்கு முன்பு விதைக்கப்பட்ட பயிர்கள் நன்றாக அறுவடை செய்யப்படவும், விவசாய செழிப்புக்காகவும் மக்கள் சூரியக் கடவுளையும் நெருப்புக் கடவுளையும் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். நெருப்புக் கடவுளுக்கு எள், வெல்லம் மற்றும் பாப்கார்ன் ஆகியவற்றை படையலிடுகின்றனர். நெருப்பு மூட்டி அதை சுற்றி மக்கள் ஒன்றுகூடி, நாட்டுப்புற இசையின் தாளத்திற்கு ஏற்ப ஆடிப் பாடி மகிழ்கின்றனர். பாரம்பரிய லோஹ்ரி பாடல்களை பாடுவார்கள்.
பின்னர் லோஹ்ரி பண்டிகை உணவை உண்டு மகிழ்கிறார்கள். குறிப்பாக எள் மற்றும் வெல்லத்தால் செய்த இனிப்புகள் லோஹ்ரி உணவில் இடம்பெறும். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் எள், கரும்பு மற்றும் வெல்லம் ஆகியவற்றை வழங்கி மகிழ்வார்கள். அவ்வகையில் இந்த ஆண்டுக்கான லோஹ்ரி பண்டிகை இன்று (13.1.2026) உற்சாகமாக கொண்டாடப்டுகிறது.
நெருப்பின் முக்கியத்துவம்
லோஹ்ரி கொண்டாட்டத்தில் நெருப்பு மிக முக்கியமானது. குளிர்கால இரவில் குளிரைப் போக்கி வெதுவெதுப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் கொண்டு வருகிறது. பஞ்சாப் மாநிலத்தின் நாட்டுப்புறக் கதைகளின்படி, லோஹ்ரியில் ஏற்றப்படும் நெருப்பின் சுடர்கள், பூமிக்கு வெதுவெதுப்பை கொண்டு வந்து பயிர்கள் வளர உதவும் சூரிய கடவுளுக்கு மக்கள் நன்றி தெரிவித்து பிரார்த்தனை செய்வதை குறிக்கிறது. மக்களின் பிரார்த்தனைகளை ஏற்று சூரிய கடவுள் நிலத்தை ஆசீர்வதித்து, இருள் மற்றும் குளிரின் நாட்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறார்.
மறுநாள், மக்கள் மகர சங்கராந்தியை முழு உற்சாகத்துடன் கொண்டாடுகிறார்கள். ஒரு சிலர் நெருப்பு என்பதை பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கான அடையாளமாக குறிப்பிடுகிறார்கள். இதற்காக சூரிய கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர்.