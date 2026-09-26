விளையாட்டு

ஆசிய விளையாட்டு: கபடியில் ஈரானை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றது இந்தியா

இந்திய அணி 39-32 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஈரான் அணியை வீழ்த்தியது.
ஆசிய விளையாட்டு: கபடியில் ஈரானை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றது இந்தியா
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நகோயா,

20-வது ஆசிய விளையாட்டு போட்டி ஜப்பானின் அய்ச்சி மாகாணத்தில் உள்ள நகோயா நகரில் நடந்து வருகிறது. இதில் இந்தியா, ஜப்பான், சீனா, தென்கொரியா உள்பட 45 நாடுகளை சேர்ந்த சுமார் 11 ஆயிரம் வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

இதில் இன்று நடைபெற்ற கபடி இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா - ஈரான் அணிகள் மோதின. பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். இதனால் ஆட்டம் கடைசி வரை பரபரப்பாக சென்றுகொண்டிருந்தது.

இறுதியில் இந்திய அணி 39-32 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில், அதாவது 6 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் ஈரான் அணியை வீழ்த்தியது. இதன் மூலம் இந்திய அணி தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளது. முன்னதாக மகளிருக்கான கபடி இறுதிப்போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி தங்கம் வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி 4 தங்கப்பதக்கங்களுடன் பதக்கப்பட்டியலில் 10-வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.

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Daily Thanthi
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