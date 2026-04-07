கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் போட்டி: முதலிடத்துக்கு முன்னேறுவாரா வைஷாலி?

வைஷாலி இன்று தனது 8-வது சுற்றில் கஜகஸ்தானின் பிபிசரா அசாபயேவாவை சந்திக்கிறார்.
கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் போட்டி: முதலிடத்துக்கு முன்னேறுவாரா வைஷாலி?
பெஜியா,

உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் நடப்பு சாம்பியனுடன் மோதும் வீரர், வீராங்கனையை தேர்வு செய்வதற்கான கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடர் சைப்ரஸ் நாட்டில் நடந்து வருகிறது. 14 சுற்றுகள் கொண்ட இந்த போட்டியில் இதுவரை 7 சுற்று முடிந்துள்ளது. ஆண்கள் பிரிவில் தோல்வியே சந்திக்காத உஸ்பெகிஸ்தான் வீரர் ஜவோகிர் சிந்தாரோவ் 6 புள்ளிகளுடன் (5 வெற்றி, 2 டிரா) கம்பீரமாக முதலிடத்தில் இருக்கிறார். அமெரிக்காவின் பேபியானோ கருணா 4½ புள்ளிகளுடன் 2-வது இடத்தில் உள்ளார். இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டரான தமிழகத்தை சேர்ந்த பிரக்ஞானந்தா 3½ புள்ளிகளுடன் (ஒரு வெற்றி, 5 டிரா, ஒரு தோல்வி) 4-வது இடத்தில் இருக்கிறார். இனி எஞ்சிய 7 சுற்றிலும் சிறந்த முடிவுகளை பெற்றால் மட்டுமே பிரக்ஞானந்தாவால் பட்டம் வெல்லும் வாய்ப்பில் நீடிக்க முடியும்.

இதனால் கடும் நெருக்கடிக்குள்ளாகி இருக்கும் பிரக்ஞானந்தா இன்று நடக்கும் 8-வது சுற்றில் நெதர்லாந்தின் அனிஷ் கிரியுடன் மோதுகிறார். 8 வீராங்கனைகள் இடையிலான பெண்கள் பிரிவில் தமிழகத்தின் ஆர்.வைஷாலி கடைசி இரு ஆட்டங்களில் அடுத்தடுத்து வெற்றி பெற்றதால் பட்டம் வெல்லும் வாய்ப்புள்ளவர்களில் ஒருவராக முன்னேறியுள்ளார். அவர் 4 புள்ளிகளுடன் (2 வெற்றி, 4 டிரா, ஒரு தோல்வி) 2-வது இடத்தில் இருக்கிறார். உக்ரைனின் அன்னா முசிசுக் 4½ புள்ளிகளுடன் முதலிடம் வகிக்கிறார். மற்றொரு இந்திய வீராங்கனை திவ்யா தேஷ்முக் 3½ புள்ளிகளுடன் 6-வது இடத்தில் உள்ளார். வைஷாலி இன்று தனது 8-வது சுற்றில் கஜகஸ்தானின் பிபிசரா அசாபயேவாவை கருப்புநிற காய்களுடன் சந்திக்கிறார். இதிலும் வைஷாலி வெற்றி கண்டால் முதலிடத்தை எட்டுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. திவ்யா தேஷ்முக், அன்னா முசிசுக்குடன் மோதுகிறார்.

வைஷாலி
Vaishali
Praggnanandhaa
உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப்
Candidates Chess Tournament
கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் போட்டி
செஸ் தொடர்

