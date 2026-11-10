2028 முதல் ஐபிஎல் தொடரில் 12 அணிகள்? மேலும் இரண்டு புதிய அணிகளை சேர்க்க பிசிசிஐ திட்டம்!

இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (ஐபிஎல்) தொடரை மேலும் விரிவுபடுத்த இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) திட்டமிட்டு வருகிறது. இதன்படி, 2028ஆம் ஆண்டு முதல் ஐபிஎல் தொடரில் புதிதாக இரண்டு அணிகளைச் சேர்த்து, தற்போதுள்ள 10 அணிகளிலிருந்து 12 அணிகளாக உயர்த்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மின்ட் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, 2028 முதல் 2032ஆம் ஆண்டு வரையிலான அடுத்த ஊடக உரிமை ஒப்பந்தக் காலத்துடன் இந்த விரிவாக்கத்தைச் செயல்படுத்த பிசிசிஐ பரிசீலித்து வருகிறது. இருப்பினும், இந்தத் திட்டம் இன்னும் ஆரம்பகட்ட ஆலோசனையில்தான் உள்ளது. இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை.
புதிய அணிகளுக்கான நகரங்களைத் தேர்வு செய்வதில் மகாராஷ்டிராவின் புனே மற்றும் குஜராத்தின் வதோதரா ஆகிய நகரங்கள் முன்னிலையில் இருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
புனே நகரம் ஏற்கெனவே ஐபிஎல் அணிகளின் தாயகமாக இருந்துள்ளது. 2011 முதல் 2013 வரை புனே வாரியர்ஸ் இந்தியா அணியும், 2016 மற்றும் 2017ஆம் ஆண்டுகளில் ரைசிங் புனே சூப்பர்ஜெயன்ட் அணியும் ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்றன. 2017ஆம் ஆண்டு ரைசிங் புனே அணி இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிடம் ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது.
வதோதரா நகரம் குஜராத்தின் முக்கிய விளையாட்டு மையமாக உருவாகி வருகிறது. அகமதாபாத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி ஏற்கெனவே விளையாடி வரும் நிலையில், வதோதராவிலும் புதிய அணி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த இரண்டு நகரங்களும் இறுதியாகத் தேர்வு செய்யப்படும் என்பதற்கு இதுவரை உறுதி இல்லை.
ஐபிஎல் தொடரின் வர்த்தக மதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் புதிதாக உருவாக்கப்படும் ஒவ்வொரு அணியின் மதிப்பும் 1 பில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமாக இருக்கலாம் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரைவேட் ஈக்விட்டி நிறுவனங்கள், மேற்கு ஆசிய நாடுகளின் முதலீட்டு நிதிகள், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் இந்தியாவின் பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் புதிய அணிகளில் முதலீடு செய்ய ஆர்வம் காட்டுவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சமீபத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 1.78 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 1.65 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலும் கைமாறியதாக வெளியான தகவல்கள், ஐபிஎல் அணிகளின் வர்த்தக மதிப்பு எந்த அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது என்பதைக் காட்டுகின்றன.
ஐபிஎல் தொடர் 2008ஆம் ஆண்டு எட்டு அணிகளுடன் தொடங்கியது. 2011ஆம் ஆண்டு புனே வாரியர்ஸ் இந்தியா, கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா ஆகிய அணிகள் சேர்க்கப்பட்டதால் அணிகளின் எண்ணிக்கை 10 ஆனது. பின்னர் பல்வேறு காரணங்களால் அணிகளின் எண்ணிக்கையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன.
2022ஆம் ஆண்டு லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் இணைந்ததைத் தொடர்ந்து தற்போது 10 அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. இந்நிலையில், 2028ஆம் ஆண்டு முதல் மீண்டும் இரண்டு அணிகளைச் சேர்க்கும் திட்டம் பரிசீலனையில் உள்ளது.
புதிய அணிகளைச் சேர்ப்பது மட்டுமே இந்தத் திட்டத்தின் ஒரே சவாலாக இருக்காது. கூடுதல் போட்டிகள் நடத்துவதற்கான கால அட்டவணை, சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளுடன் ஏற்படும் முரண்பாடுகள், போதுமான இந்திய வீரர்கள் கிடைப்பது, ஒளிபரப்பு நிறுவனங்களின் ஆர்வம் போன்ற அம்சங்களையும் பிசிசிஐ கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியுள்ளது.
தற்போதைய 2023–2027 ஐபிஎல் ஊடக உரிமைகள் 6.2 பில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டன. அடுத்த ஊடக உரிமை ஒப்பந்தம் 2028ஆம் ஆண்டு தொடங்கவுள்ள நிலையில், புதிய அணிகளைச் சேர்ப்பது குறித்து பிசிசிஐ ஆலோசித்து வருகிறது.
இந்தத் திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால், 2028ஆம் ஆண்டு முதல் ஐபிஎல் தொடரில் 12 அணிகள் பங்கேற்கும். இதனால் போட்டிகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், பிசிசிஐ இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக இறுதி முடிவை அறிவிக்கவில்லை.