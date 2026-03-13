கிரிக்கெட்

2-வது ஒருநாள் போட்டி: பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக வங்காளதேசம் பந்துவீச்சு தேர்வு

டாஸ் வென்ற வங்காளதேச அணியின் கேப்டன் மெஹிதி ஹசன் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார்
2-வது ஒருநாள் போட்டி: பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக வங்காளதேசம் பந்துவீச்சு தேர்வு
Published on

மிர்புர்,

வங்காளதேசத்துக்கு சென்றுள்ள ஷகீன் ஷா அப்ரிடி தலைமையிலான பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் மிர்புரில் நடந்த தொடக்க ஆட்டத்தில் பாகிஸ் தான் 114 ரன்னில் சுருண்டு தோல்வி அடைந்தது. இந்த நிலையில் இவ்விரு அணிகள் இடையிலான 2-வது ஒரு நாள் போட்டி இதே " மைதானத்தில் இன்று (பிற்பகல் 1.45 மணி) நடக்கிறது.

இந்த போட்டிக்கான டாஸ் போடப்பட்டது. அதில் டாஸ் வென்ற வங்காளதேச அணியின் கேப்டன் மெஹிதி ஹசன் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்கிறது.

Pakistan
ஒருநாள் போட்டி
வங்காளதேசம்

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com