2வது டெஸ்ட்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக இலங்கை பேட்டிங் தேர்வு

ஜமைக்கா,
வெஸ்ட் இண்டீஸ் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இலங்கை கிரிக்கெட் அணி 3 டி20, 2 டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது.
அதன்படி, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான ஒருநாள் தொடரை 1-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் இலங்கை கைப்பற்றியது. டி20 தொடரை வெஸ்ட் இண்டீஸ் 2-1 என வென்றது. முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெற்றி பெற்று முன்னிலையில் உள்ளது.
இந்த நிலையில, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 2வது டெஸ்ட் போட்டி தொடங்கியது. இந்த போட்டிக்கான டாஸ் போடப்பட்டது. அதில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணியின் கேப்டன் தனஞ்செயா டி சில்வா பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார். அதன்படி இலங்கை அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து வருகிறது.