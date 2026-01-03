தொடர்ந்து 5 சிக்ஸர்கள்: ஒரே ஓவரில் 34 ரன்கள் விளாசிய ஹர்திக் பாண்டியா...வீடியோ
தொடர்ந்து 5 சிக்ஸர்கள் பறக்க விட்ட ஹர்திக் பாண்டியா 6வது பந்தில் பவுண்டரி அடித்தார்
சென்னை ,
33-வது விஜய் ஹசாரே கோப்பைக்கான ஒரு நாள் கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது. இதில் எலைட் பிரிவில் பங்கேற்றுள்ள 32 அணிகள் 4 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு லீக்கில் மோதுகின்றன.
இதில் இன்று நடைபெற்று வரும் ஒரு ஆட்டத்தில் பரோடா - விதர்பா அணிகள் மோதுகின்றன.
முதலில் பேட்டிங் செய்த பரோடா அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 293 ரன்கள் எடுத்தது. அந்த அணியில் சிறப்பாக விளையாடி சதமடித்த ஹர்திக் பாண்டியா 133 ரன்கள் எடுத்தார்.
இதில் ரெக்கதே வீசிய 39வது ஓவரில் தொடர்ந்து 5 சிக்ஸர்கள் பறக்க விட்ட ஹர்திக் பாண்டியா 6வது பந்தில் பவுண்டரி அடித்தார். அந்த ஓவரில் 34 ரன்கள் விளாசினார்.
