கிரிக்கெட்

20 பந்துகளுக்குள் 5 அரைசதம் - உலக சாதனை படைத்த அபிஷேக் சர்மா

அயர்லாந்துக்கு எதிராக நேற்று நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா 19 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்தார்.
20 பந்துகளுக்குள் 5 அரைசதம் - உலக சாதனை படைத்த அபிஷேக் சர்மா
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டப்ளின்,

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் இளம் தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மா, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் புதிய உலக சாதனையை படைத்து அசத்தியுள்ளார்.

அதிரடி அரைசதம்

அயர்லாந்துக்கு எதிராக நேற்று நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா வெறும் 19 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்தார். இது அவரது சர்வதேச டி20 வாழ்க்கையில் 11-வது அரைசதமாகும். இந்த அரைசதத்தின் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 20 அல்லது அதற்கும் குறைவான பந்துகளில் 5 முறை அரைசதம் கடந்த முதல் வீரர் என்ற உலக சாதனையை அபிஷேக் சர்மா படைத்துள்ளார்.

இதற்கு முன்பும் 4 முறை 20 பந்துகளுக்குள் அரைசதம் அடித்திருந்த அவர், தற்போது தனது சொந்த சாதனையையே முறியடித்துள்ளார். குறிப்பிடத்தக்க வகையில், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் வேறு எந்த பேட்ஸ்மேனும் 20 பந்துகளுக்குள் 4 முறைகூட அரைசதம் கடந்ததில்லை.

அயர்லாந்தில் புதிய மைல்கல்

இதுமட்டுமல்லாமல், அயர்லாந்து மண்ணில் அதிவேகமாக அரைசதம் அடித்த இந்திய வீரர் என்ற பெருமையையும் அபிஷேக் சர்மா பெற்றுள்ளார்.

20 பந்துகளுக்குள் அபிஷேக் சர்மாவின் அரைசதங்கள்

14 பந்துகள் - நியூசிலாந்துக்கு எதிராக

17 பந்துகள் - இங்கிலாந்துக்கு எதிராக

18 பந்துகள் - நியூசிலாந்துக்கு எதிராக

19 பந்துகள் - அயர்லாந்துக்கு எதிராக (நேற்றைய போட்டி)

20 பந்துகள் - இங்கிலாந்துக்கு எதிராக

டி20
Abhishek Sharma
அபிஷேக் சர்மா
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Daily Thanthi
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