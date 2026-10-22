வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி ஆப்கானிஸ்தான் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி

ஷார்ஜா,
வங்கதேச அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் முத்தரப்புத் தொடரின் லீக் போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ஷார்ஜா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், டாஸ் வென்ற வங்கதேச அணி முதலில் பேட்டிங் செய்யத் தீர்மானித்தது. ஆனால், ஆப்கானிஸ்தான் பந்துவீச்சாளர்களின் துல்லியமான தாக்குதலைச் சமாளிக்க முடியாமல் வங்கதேச அணி 41.2 ஓவர்களில் 160 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. தொடக்கத்திலேயே விக்கெட்டுகளை இழந்த வங்கதேச அணிக்கு பர்வேஸ் ஹொசைன் எமோன் மட்டும் சிறப்பாக விளையாடி 96 பந்துகளில் 70 ரன்கள் எடுத்தார். இதில் 5 பவுண்டரிகளும் 2 சிக்ஸர்களும் அடங்கும். சைஃப் ஹசன் 82 பந்துகளில் 41 ரன்கள் எடுத்து அவருக்கு ஓரளவு ஒத்துழைப்பு அளித்தார். மற்ற வீரர்கள் பெரிய அளவில் ரன் குவிக்கத் தவறியதால் வங்கதேச அணியால் வலுவான இலக்கை நிர்ணயிக்க முடியவில்லை.
ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் பந்துவீச்சில் நட்சத்திர வீரர் ரஷித் கான் அபாரமாகச் செயல்பட்டு 8.2 ஓவர்களில் 31 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 4 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். யாமின் அஹ்மத்சாய் மற்றும் அஸ்மத்துல்லா உமர்சாய் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதனால் வங்கதேச அணி 160 ரன்களுக்குள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து 161 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கும் தொடக்கத்தில் சில விக்கெட் இழப்புகள் ஏற்பட்டன. ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் 6 ரன்களிலும், செதிகுல்லா அடல் 4 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். இருப்பினும், இப்ராஹிம் சத்ரான் 48 பந்துகளில் 34 ரன்கள் எடுத்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
அதன்பிறகு கேப்டன் ரஹ்மத் ஷா மற்றும் ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி இணைந்து பொறுப்புடன் விளையாடி அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். ரஹ்மத் ஷா 90 பந்துகளில் 67 ரன்களுடனும், ஷாஹிதி 54 பந்துகளில் 36 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர். இவர்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 35.3 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 161 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 87 பந்துகள் மீதமிருந்த நிலையில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. சிறப்பாகப் பந்துவீசி 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ரஷித் கான் ஆட்டநாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார். இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆப்கானிஸ்தான் அணி முத்தரப்புத் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ள நிலையில், வங்கதேச அணியின் இறுதிப்போட்டி வாய்ப்பு முடிவுக்கு வந்தது. இறுதிப்போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி ஜிம்பாப்வேயை எதிர்கொள்ள உள்ளது.