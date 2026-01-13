கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்த ஆஸ்திரேலிய முன்னணி வீராங்கனை
கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் அலிசா ஹீலி அறிவித்துள்ளார்.
சிட்னி [ஆஸ்திரேலியா),
சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் அலிசா ஹீலி (35) அறிவித்துள்ளார். சொந்த மண்ணில் அடுத்த மாதம் இந்தியாவுக்கு எதிராக நடைபெறும் ஒருநாள் தொடருடன் அவர் ஓய்வு பெற உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த முடிவு நீண்ட காலமாக வந்துகொண்டிருப்பதாகவும், கடந்த சில வருடங்கள் தனக்கு மனரீதியாக சோர்வை ஏற்படுத்தியதாகவும், காயங்கள் முதன்மையான சவால்களில் ஒன்றாக இருந்ததாகவும் அலிசா ஹீலி கூறினார்.
வலது கை விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனான அவர் ஆஸ்திரேலியாவுக்காக 10 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார், சராசரியாக 30.56 இல் 489 ரன்கள் எடுத்துள்ளார், அதிகபட்சமாக 99 ரன்கள் எடுத்துள்ளார், இதில் மூன்று அரை சதங்கள், 22 கேட்சுகள் மற்றும் 2 ஸ்டம்பிங்குகள் அடங்கும்.
ஒருநாள் போட்டிகளில், அவர் 123 போட்டிகளில் பங்கேற்று, சராசரியாக 35.98 மற்றும் 99.72 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் 3,563 ரன்கள் குவித்துள்ளார், அதிகபட்சமாக 170 ரன்கள் எடுத்து சாதனை படைத்துள்ளார், இதில் ஏழு சதங்கள் மற்றும் 18 அரைசதங்கள் அடங்கும், அதே நேரத்தில் ஒரு விக்கெட் கீப்பராக 85 கேட்சுகள் மற்றும் 38 ஸ்டம்பிங்குகளையும் எடுத்துள்ளார்.
அலிசா ஹீலி எட்டு முறை உலகக் கோப்பையை வென்றவர். அவர் 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் பெண்கள் டி20 உலகக் கோப்பையையும், 2013 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளில் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையையும் வென்றவர் ஆவார்.
அலிசா ஹீலி, ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க்கின் மனைவி ஆவார். மெக் லானிங்கின் ஓய்வுக்குப் பிறகு, ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டனாகப் பொறுப்பேற்று அணியை வழிநடத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.