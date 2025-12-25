ஆஷஸ் 4வது டெஸ்ட் : ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகள் நாளை மோதல்
4-வது டெஸ்ட் போட்டி மெல்போர்னில் நாளை நடைபெற உள்ளது
சிட்னி,
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் முடிந்துள்ள 3 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியுள்ளது.
இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையிலான 4-வது டெஸ்ட் போட்டி மெல்போர்னில் நாளை நடைபெற உள்ளது. இந்திய நேரப்படி நாளை அதிகாலை 5 மணிக்கு இந்த போட்டி தொடங்குகிறது.
ஆஸ்திரேலிய அணி ஏற்கனவே தொடரை வென்றுவிட்டாலும், கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கு மறுநாள் 'பாக்சிங் டே' என்ற பாரம்பரிய சிறப்புடன் தொடங்கும் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற முனைப்பு காட்டும். காயம் காரணமாக 4வது டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து கம்மின்ஸ் விலகியுள்ளதால் ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டனாக ஸ்மித் செயல்படுகிறார் .
அதே நேரத்தில் கடைசி 2 டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் வென்று ஆறுதல் வெற்றி பெற இங்கிலாந்து அணி தயாராகி வருகிறது.