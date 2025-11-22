ஆஸி.வெற்றி: உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளி பட்டியலில் ஏற்பட்ட மாற்றம் என்ன..?
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற்றது.
பெர்த்,
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்றுள்ளது. இதன் முதலாவது டெஸ்ட் உலகின் அதிவேக ஆடுகளமான பெர்த்தில் நடைபெற்றது. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில் இந்த போட்டி முடிவடைந்ததை அடுத்து சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.) உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளி பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலிய அணி இதுவரை 4 போட்டிகளில் விளையாடி 4-லும் வெற்றி பெற்ற நிலையில் 100 சதவீத புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் தொடருகிறது.
நடப்பு சாம்பியன் தென் ஆப்பிரிக்க அணி 66.67 சதவீத புள்ளிகளுடன் 2-வது இடத்தில் தொடர்கிறது. இலங்கை அணி ஒரு இடம் 3-வது இடத்திலும் (66.67 சதவீதம்), இந்திய அணி (54.17 சதவீதம்) 4-வது இடத்திலும் உள்ளன.
இதனையடுத்து பாகிஸ்தான் (50.00 சதவீதம்) 5-வது இடத்தில் உள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் தோல்வியடைந்த இங்கிலாந்து சில புள்ளிகளை இழந்த நிலையில் (36.11 சதவீதம்) 6-வது இடத்தில் உள்ளது.
கடைசி 3 இடங்களில் முறையே வங்காளதேசம் (16.67 சதவீதம்), வெஸ்ட் இண்டீஸ் (0.00 சதவீதம்) மற்றும் நியூசிலாந்து (0.00 சதவீதம்) ஆகிய அணிகள் உள்ளன.