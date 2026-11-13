முதல் ஒருநாள் போட்டி - இங்கிலாந்தை 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய ஆஸ்திரேலியா

பெர்த்,
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
பெர்த்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணியின் பேட்டிங் வரிசையை ஆஸ்திரேலிய பந்துவீச்சாளர்கள் நிலைகுலையச் செய்தனர்.
தனது முதல் சர்வதேச ஒருநாள் போட்டியில் களமிறங்கிய 21 வயதான மஹ்லி பேர்ட்மேன், முதல் ஓவரை ரன் ஏதும் விட்டுக்கொடுக்காமல் வீசினார். தொடர்ந்து தனது இரண்டாவது ஓவரில் இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி புரூக்கை 1 ரன்னில் வெளியேற்றினார். அடுத்ததாக அனுபவ வீரர் ஜோ ரூட்டை 17 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க செய்து அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
இதன்பிறகு ஜோர்டன் காக்ஸ் 2 ரன்களிலும், சாம் கரன் ரன் ஏதும் எடுக்காமலும் ஆட்டமிழந்தனர். தொடர்ந்து லியாம் டாசனையும் ரன் ஏதும் எடுக்க விடாமல் வெளியேற்றினார். இறுதியில் ஜோப்ரா ஆர்ச்சரின் விக்கெட்டையும் வீழ்த்தி தனது அறிமுகப் போட்டியிலேயே 6 விக்கெட் சாதனையைப் படைத்தார்.
மொத்தம் 7.4 ஓவர்கள் பந்துவீசிய பேர்ட்மேன், ஒரு மெய்டன் ஓவர் உட்பட 24 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். அதிகபட்சமாக மணிக்கு 145.4 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பந்துவீசிய அவர், தனது வேகத்தாலும் துல்லியமான பந்துவீச்சாலும் இங்கிலாந்து வீரர்களைத் திணறடித்தார்.
இந்த அபார பந்துவீச்சின் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக அறிமுக ஒருநாள் போட்டியில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரர் என்ற சாதனையை பேர்ட்மேன் படைத்தார். இதற்கு முன்பு 1988-ம் ஆண்டு டோனி டோட்மைட் இலங்கைக்கு எதிரான அறிமுகப் போட்டியில் 21 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதே ஆஸ்திரேலிய வீரரின் சிறந்த பந்துவீச்சாக இருந்தது.
மேலும், ஒருநாள் போட்டி அறிமுகத்தில் உலக அளவில் சிறந்த பந்துவீச்சுப் பட்டியலில் பேர்ட்மேனின் 6/24 நான்காவது இடத்தை பிடித்துள்ளது.
பேர்ட்மேனின் அபார பந்துவீச்சால் இங்கிலாந்து அணி 33.4 ஓவர்களில் 131 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. அந்த அணியில் கஸ் அட்கின்சன் 29 ரன்களும், வில் ஜாக்ஸ், டாம் பேண்டன் தலா 25 ரன்களும் எடுத்தனர்.
இதையடுத்து 132 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் அதிரடியான தொடக்கம் கொடுத்தார். அவர் 30 பந்துகளில் 50 ரன்கள் விளாசினார். டிராவிஸ் ஹெட் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் வெளியேறினாலும், கூப்பர் கான்னலி 27 ரன்கள் சேர்த்தார்.
தொடர்ந்து ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 23 ரன்களுடனும், மேட் ரென்ஷா 26 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி 23.3 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து 132 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
இதன் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இரு அணிகளுக்கு இடையிலான 2-வது ஒருநாள் போட்டி நவம்பர் 15-ம் தேதி அடிலெய்டில் நடைபெறவுள்ளது.