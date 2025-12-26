பந்துவீச்சில் மிரட்டிய ஆஸ்திரேலியா....110 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த இங்கிலாந்து
ஆஸ்திரேலிய அணியில் நெசர் 4 விக்கெட், போலந்த் 3 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.
மெல்போர்ன்,
ஆஸ்திரேலியா- இங்கிலாந்து அணிகள் இடையிலான 4-வது ஆஷஸ் டெஸ்ட் போட்டி உலகின் மிகப்பெரிய மைதானங்களில் ஒன்றான மெல்போர்னில் இன்று தொடங்கியது.
இந்த போட்டிக்காக டாஸ் போடப்பட்டது. அப்போது டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி, பந்துவீச்சை தேர்வுசெய்தது. அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலியா , இங்கிலாந்தின் ஜோஷ் டங், அட்கின்சனின் அபார பந்துவீச்சில் விக்கெட்டுகளை இழந்தது . ஹெட் 12 ரன்னிலும், வெதரால்ட் 10 ரன்னிலும், லபுஸ்சேன் 6 ரன்னிலும், சுமித் 9 ரன்னிலும் அடுத்தடுத்து அவுட் ஆனார்கள். அதிகபட்சமாக மைக்கேல் நெசர் 35 ரன்கள் எடுத்தார். இறுதியில் ஆஸ்திரேலியா 45.2 ஓவர்களில் 152 ரன்னுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. இங்கிலாந்து தரப்பில் ஜோஷ் டங் 5 விக்கெட் வீழ்த்தினார். அட்கின்சன் 2 விக்கெட்டும், ஸ்டோக்ஸ், கார்சே தலா ஒரு விக்கெட்டும் கைப்பற்றினர்.
இதனை தொடர்ந்து இங்கிலாந்து அணி தனது முதல் இன்னிங்சில் விளையாடியது. தொடக்கம் முதல் ஆஸ்திரேலிய அணியின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியமால் தடுமாறினர். ஆஸ்திரேலிய அணியின் மிரட்டல் பந்துவீச்சில் இங்கிலாந்து அணியும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது. இங்கிலாந்து அணியில் ஹாரி புரூக் மட்டும் சிறப்பாக விளையாடி 41 ரன்கள் எடுத்தார். மற்ற வீரர்கள் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் வெளியேறினர்.
இறுதியில் 110 ரன்களுக்கு இங்கிலாந்து அணி ஆட்டமிழந்தது. ஆஸ்திரேலிய அணியில் நெசர் 4 விக்கெட், போலந்த் 3 விக்கெட் வீழ்த்தினர். தொடர்ந்து 42 ரன்கள் முன்னிலையுடன் விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி 2வது இன்னிங்சில் முதல் நாள் முடிவில் விக்கெட் இழப்பின்றி 4 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
ஹெட் 4 ரன்களும், போலந்த் ரன் எதுவும் எடுக்காமலும் களத்தில் உள்ளனர்.