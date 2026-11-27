ஆஸ்திரேலியா – இங்கிலாந்து அணிகள் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் 3-வது ஆட்டம் இன்று (நவம்பர் 27) பிரிஸ்பேனில் உள்ள காபா மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. முதல் இரண்டு போட்டிகளில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றி பெற்றுள்ளதால் தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளது. இன்றைய ஆட்டத்தில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரில் முன்னிலை பெறும் என்பதால் போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
மெல்போர்னில் நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் கடைசி ஓவரில் வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து கோல்ட் கோஸ்டில் நடைபெற்ற 2-வது டி20 போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. பிரிஸ்பேனில் உள்ள காபா மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் தொடரில் முன்னிலை பெறுவதற்காகக் களமிறங்குகின்றன