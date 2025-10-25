மகளிர் உலகக்கோப்பை: ஆஸ்திரேலியா - தென்னாப்பிரிக்கா இன்று மோதல்
மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடந்து வருகிறது.
இந்தூர்,
13-வது மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற்றுள்ள 8 அணிகளும் தங்களுக்குள் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் சுற்று முடிவில் முதல் 4 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும். அதன்படி, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, இந்தியா ஆகிய 4 அணிகள் அரையிறுதி சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுவிட்டன.
இந்நிலையில், மகளிர் உலகக்கோப்பையில் லீக் சுற்று இறுதிகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அதன்படி இன்று நடைபெறும் 26வது லீக் ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா - தென்னாப்பிரிக்கா மோதுகின்றன. மத்தியபிரதேசத்தின் இந்தூரில் இன்று மாலை 3 மணிக்கு ஆட்டம் தொடங்குகிறது. அரையிறுதி சுற்றுக்கு இரு அணிகளும் தகுதிபெற்றுள்ள நிலையில் இன்றைய ஆட்டத்தில் பரபரப்பிற்கு பஞ்சம் இருக்காது என ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
