வங்கதேச அணி பேட்டிங் பயிற்சியாளர் நீக்கம்

வங்கதேச கிரிக்கெட் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் பொறுப்பிலிருந்து முன்னாள் கேப்டன் முகமது அஷ்ரபுல் நீக்கப்பட்டுள்ளார். வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் அக்டோபர் 28ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள நிலையில், வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில் வங்கதேச அணியின் பேட்டிங் மோசமாக இருந்தது இந்த முடிவுக்குப் பின்னணியாக இருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. அஷ்ரபுலுக்குப் பதிலாக, வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத்தின் உயர் செயல்திறன் பிரிவின் தலைமைப் பயிற்சியாளரான முகமது சலாவுதீன், வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடரில் இடைக்கால பேட்டிங் பயிற்சியாளராகப் பொறுப்பேற்க உள்ளார். அஷ்ரபுல் 2025 நவம்பரில் இந்தப் பொறுப்பை ஏற்றார். அவரது பயிற்சிக் காலத்தில் வங்கதேசம் எட்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஐந்தில் வெற்றி பெற்று, ஒன்றில் டிரா செய்து, இரண்டில் தோல்வியடைந்தது. நிரந்தர பேட்டிங் பயிற்சியாளரை நியமிப்பதற்காக வெளிநாட்டுப் பயிற்சியாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரிய அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.