உள்நாட்டு நடுவர்கள், போட்டி நடுவர்களுக்கு ஊதியம் உயர்வு – பி.சி.சி.ஐ. முக்கிய முடிவு

மும்பை,
இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பி.சி.சி.ஐ.) புதிய உள்நாட்டு கிரிக்கெட் சீசன் முதல் உள்நாட்டு போட்டிகளில் பணியாற்றும் நடுவர்கள் மற்றும் போட்டி நடுவர்களின் ஊதியத்தை உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
உள்நாட்டு கிரிக்கெட் போட்டிகளில் நடுவர்கள் மற்றும் போட்டி நடுவர்களின் பங்களிப்பை கருத்தில் கொண்டு, அவர்களுக்கான ஊதியத்தை உயர்த்த பி.சி.சி.ஐ. முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த ஊதிய உயர்வு வரும் புதிய உள்நாட்டு கிரிக்கெட் சீசன் முதல் அமல்படுத்தப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம் ரஞ்சி டிராபி உள்ளிட்ட உள்நாட்டு போட்டிகளில் பணியாற்றும் நடுவர்கள் மற்றும் போட்டி நடுவர்களுக்கு கூடுதல் ஊதியம் கிடைக்கும்.
உள்நாட்டு கிரிக்கெட் கட்டமைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் பி.சி.சி.ஐ. மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளில் இதுவும் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது.