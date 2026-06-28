சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு: ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த பென்ஸ்டோக்ஸ்

லண்டன்,
இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனும், நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டருமான பென் ஸ்டோக்ஸ், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டிரென்ட் பிரிட்ஜில் நடைபெற்று வரும் 3-வது டெஸ்ட் போட்டியுடன் தனது சர்வதேச கிரிக்கெட் பயணத்தை நிறைவு செய்ய உள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
2011-ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தின் ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிக்காக அறிமுகமான பென் ஸ்டோக்ஸ், 2013-ஆம் ஆண்டு ஆஷஸ் தொடரில் அடிலெய்டில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டியின் மூலம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார். டிரென்ட் பிரிட்ஜ் டெஸ்டின் 4-வது நாள் ஆட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக தனது ஓய்வு முடிவை சக வீரர்களிடம் பென் ஸ்டோக்ஸ் தெரிவித்தார். பின்னர், இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸ் கிரிக்கெட் வாரியம் (ECB) இதனை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியது.
இதுகுறித்து இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸ் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைவர் ரிச்சர்ட் தாம்சன் கூறுகையில், "பென் ஸ்டோக்ஸ், இங்கிலாந்தின் தலைசிறந்த கிரிக்கெட் வீரர்களில் ஒருவராகவும், தனது தலைமுறையின் மிகச் சிறந்த வீரர்களில் ஒருவராகவும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து விடைபெறுகிறார். அழுத்தமான தருணங்களில் சிறப்பாக விளையாடும் திறன், விடாமுயற்சி மற்றும் அணிக்கு வெற்றியை பெற்றுத் தரும் திறமையால் ரசிகர்களின் மனதில் நீங்காத இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.2019 மற்றும் 2022 உலகக் கோப்பை வெற்றிகளிலும், ஹெடிங்லே ஆஷஸ் போட்டியில் அவர் ஆடிய மறக்க முடியாத இன்னிங்ஸிலும், இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியை தைரியமாக வழிநடத்தியதிலும் அவரது பங்களிப்பு என்றும் நினைவில் நிற்கும்" என்றார்.