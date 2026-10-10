கிரிக்கெட்

சென்னையில் பிக்பாஷ் லீக்: டிக்கெட் விற்பனை தொடங்கியது

பிக்பாஷ் லீக் கிரிக்கெட் இந்தியாவில் நடப்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.
சென்னையில் பிக்பாஷ் லீக்: டிக்கெட் விற்பனை தொடங்கியது
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சென்னை,

இந்த ஆண்டுக்கான பிக்பாஷ் லீக் கிரிக்கெட்டின் தொடக்க ஆட்டம் சென்னையில் உள்ள சேப்பாக்கம் ஸ்டேடியத்தில் டிசம்பர் 12-ந் தேதி நடக்கிறது. இதில் மெல்போர்ன் ரெனிகேட்ஸ்- பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. ஆஸ் திரேலியாவில் பிரபலமான பிக்பாஷ் லீக் கிரிக்கெட் இந்தியாவில் நடப்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.

இந்த தொடக்க ஆட்டத்துக்கான டிக்கெட் விற்பனை ஆன்லைன் மூலம் இன்று தொடங்கியது . ரூ.1,500, ரூ.2,000, ரூ.2,500, ரூ.3,500, ரூ.6,000 ஆகிய விலைகளில் டிக்கெட் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. district.in என்ற இணைய தளம் மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

பிக்பாஷ் லீக்
சென்னை
Big Bash Cricket
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Daily Thanthi
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