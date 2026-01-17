பிக்பாஷ் டி20 லீக்: மெல்போர்ன் அணிக்கு எதிராக பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் பந்துவீச்சு தேர்வு
டாஸ் வென்ற பெர்த் அணியின் கேப்டன் மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார்.
மெல்போர்ன்,
ஆஸ்திரேலியாவில் பிக் பாஷ் டி20 லீக் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற உள்ள ஆட்டத்தில் பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் - மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.இந்த போட்டிக்கான டாஸ் போடப்பட்டது.அதில் டாஸ் வென்ற பெர்த் அணியின் கேப்டன் மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி, மெல்போர்ன் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்கிறது.
மெல்போர்ன் அணி : சாம் ஹார்பர், தாமஸ் ப்ரேசர் ரோஜர்ஸ், ஜோ கிளார்க், கேம்பல் கெல்லாவே, மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், க்ளென் மேக்ஸ்வெல், டாம் கரன், ஹில்டன் கார்ட்ரைட், மிட்செல் ஸ்வெப்சன், ஹாரிஸ் ரவுஃப், பீட்டர் சிடில்.
பெர்த் அணி: பின் ஆலன், மிட்செல் மார்ஷ், கூப்பர் கோனொலி, ஜோஷ் இங்கிலிஸ், ஆரோன் ஹார்டி, ஆஷ்டன் டர்னர், லாரி எவன்ஸ், ஜெய் ரிச்சர்ட்சன், லூக் ஹோல்ட், டேவிட் பெய்ன், மஹ்லி பியர்ட்மேன்.
