சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் தொடர்ந்து 6வது முறையாக தோல்வியை சந்தித்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

சென்னை,
19வது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற 7வது லீக் ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - பஞ்சாப் கிங்ஸ் மோதின.
இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 209 ரன்கள் எடுத்தது. இதையடுத்து, களமிறங்கிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் 18.4 ஓவரில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 210 ரன்கள் எடுத்து. இதன் மூலம் சென்னையை 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பஞ்சாப் அபார வெற்றிபெற்றது.
இந்நிலையில், பஞ்சாப்பிற்கு எதிரான தோல்வியின் மூலம் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் தொடர்ந்து 6வது முறையாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தோல்வியடைந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு சேப்பாக்கத்தில் நடந்த 6 ஆட்டங்களில் கடைசி 5 ஆட்டங்களில் சென்னை தோல்வியடைந்தது. தற்போது நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் சேப்பாக்கத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்திலும் சென்னை தோல்வியடைந்துள்ளது. இதன் மூலம் சேப்பாக்கத்தில் தொடர்ந்து 6வது முறையாக சென்னை தோல்வியடைந்து மோசமான சாதனை படைத்துள்ளது.
சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சென்னை பெற்ற வெற்றி , தோல்வி விவரம்:-
2023 - 8 ஆட்டங்களில் 5 வெற்றி, 3 தோல்வி
2024 - 7 ஆட்டங்களில் 5 வெற்றி, 2 தோல்வி
2025 - 6 ஆட்டங்களில் 1 வெற்றி, 5 தோல்வி
2026 - 1 ஆட்டத்தில் 1 தோல்வி (நடப்பு ஆண்டு இதுவரை)
சென்னை அணியின் கோட்டையாக கருதப்பட்ட சேப்பாக்கம் மைதானம் தற்போது எதிர் அணிகளின் கோட்டை என்ற நிலைக்கு மாறி வருகிறது என்பதே நிதர்சனமான உண்மை என ரசிகர்கள் கருதுகின்றனர்.