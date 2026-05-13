அடுத்த பின்னடைவு.. காயம் காரணமாக சென்னை அணியின் முக்கிய வீரர் விலகல்

சென்னை,
நடப்பு ஐ.பி.எல். சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 6 வெற்றிகளுடன் புள்ளிப் பட்டியலில் 5-வது இடத்தில் இருக்கிறது.
இந்நிலையில் காயம் காரணமாக சென்னை அணியின் முக்கிய வீரரான ஜேமி ஓவர்டன் விலகி உள்ளார்.
இதுதொடர்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-
ஜேமி ஓவர்டனுக்கு வலது தொடையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலதிக பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சைக்காக அவர் இங்கிலாந்துக்கு செல்ல இருக்கிறார்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால், ஜெமி ஓவர்டன் அணியின் 2026 தொடரில் அவர் பங்கேற்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. அணிக்கு அவரது முக்கியப் பங்கு இருந்தபோதிலும், எம்.எஸ். தோனி, ஆயுஷ் மத்ரே மற்றும் கலீல் அகமது உள்ளிட்ட முக்கிய வீரர்கள் காயம் காரணமாக அணியிலிருந்து ஏற்கனவே விலக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஆல்ரவுண்டரான ஜேமி ஓவர்டன் இங்கிலாந்து திரும்பியதால், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (சிஎஸ்கே) அணி சில மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. இங்கிலாந்து நட்சத்திர வீரரான ஜேமி ஓவர்டன், 10 போட்டிகளில் 14 விக்கெட்டுகளையும் 136 ரன்களையும் கைப்பற்றி, சிஎஸ்கே-வின் ஐபிஎல் 2026 பயணத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார்.
சிஎஸ்கே அணி இக்கட்டான நிலையில் இருக்கும்போதெல்லாம் ஜேமி ஓவர்டன் விக்கெட் எடுத்துக்கொடுத்திருக்கிறார். இதனால், சிஎஸ்கே ரசிகர்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தார்.
முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி மற்றும் பிற முக்கிய வீரர்கள் இல்லாதது போன்ற குறிப்பிடத்தக்க காரணங்களால் அணி தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது, தற்போது சிஎஸ்கே தனது வியூகங்களை மாற்றியமைக்க வழிவகுத்துள்ளது.