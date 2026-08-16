வங்காளதேசத்திடம் தோல்வி – கம்மின்ஸ் கூறியது என்ன ?

மெல்போர்ன்,
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வங்காளதேச அணி 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வரலாற்று வெற்றியை பதிவு செய்தது. டார்வினில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலியா 198 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. அதன்பின் வங்காளதேச 426 ரன்கள் குவித்து 228 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது. இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் கேமரூன் கிரீன் 104 ரன்கள் விளாசியபோதிலும், ஆஸ்திரேலிய அணியால் 284 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதனால் வங்காளதேசத்துக்கு வெற்றி பெற 57 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது; அந்த இலக்கை அந்த அணி ஒரே விக்கெட்டை மட்டும் இழந்து எட்டியது. இதன்மூலம் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் வங்காளதேசம் பெற்ற முதல் டெஸ்ட் வெற்றி என்ற வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்ந்தது.
இந்த தோல்விக்குப் பிறகு பேசிய ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ்,
வங்காளதேசம் அனைத்து துறைகளிலும் எங்களை விட சிறப்பாக விளையாடியது. முதல் நாளிலேயே ஆஸ்திரேலிய அணி பின்னடைவை சந்தித்தது, பேட்டிங்கில் நீண்ட பார்ட்னர்ஷிப்களை உருவாக்க முடியாதது, பந்துவீச்சில் முக்கியமான நேரங்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த முடியாததும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. தங்களது தயாரிப்பில் எந்த குறையும் இல்லை. அடுத்த டெஸ்ட் போட்டிக்கு முன்பு அணியில் மாற்றங்கள் செய்வது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும். என் கூறினார்.