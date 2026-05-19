சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு எதிரான தோல்வி: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கூறியது என்ன.?

சென்னை,
ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற முக்கிய ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் அணியிடம் சென்னை அணி தோல்வியை தழுவியது. அத்துடன், பிளே ஆப் கனவும் கிட்டத்தட்ட முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இந்த நிலையில், சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு எதிரான தோல்வி குறித்து சென்னை அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கூறி இருப்பதாவது;
”இது ஒரு நல்ல கிரிக்கெட் ஆட்டம். கடைசி ஓவருக்கு முந்தைய ஓவர் வரை நாங்கள் ஆட்டத்தில் இருந்தோம். 180 ரன்கள் என்பது ஒரு சராசரி ஸ்கோர். கிடைக்கும் வாய்ப்பை சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எதிரணிக்கு அழுத்தத்தை உருவாக்க வேண்டும். குறிப்பாக ஒரு விக்கெட்டை இழந்த பிறகு, எங்களால் அதைச் செய்ய முடியவில்லை.
நாங்கள் அணியை கட்டமைத்து வருகிறோம். சஞ்சுவின் வருகை ஒரு சிறந்த அறிகுறி. அவர் எங்களுக்காக மிகவும் சிறப்பாக விளையாடுகிறார். கார்த்திக் ஷர்மா, இன்றும் மீண்டும் ஒரு சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். எங்கள் வீரர்களை நினைத்து பெருமைப்படுகிறேன்.
உலகம் முழுவதும் உள்ள சென்னை ரசிகர்கள், இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் எங்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறார்கள். நாங்கள் சொந்த மண்ணில் ஓரிரு போட்டிகளில் தோற்றோம். ஆனால் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்த ஆண்டு நாங்கள் மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டோம் என்று நினைக்கிறேன். நிச்சயமாக அடுத்த ஆண்டு இன்னும் வலிமையான அணியாக திரும்புவோம்.”
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.