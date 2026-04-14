தோனி தான் எப்போதும் என் கேப்டன்: பிராவோ நெகிழ்ச்சி

சென்னை,
10 அணிகள் இடையிலான 19-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா வின் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது. இதில் இன்றிரவு சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் ஸ்டேடியத்தில் அரங்கேறும் 22-வது லீக் ஆட்டத்தில் முன்னாள் சாம்பியன்களான சென்னை சூப்பர் கிங் சும், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்சும் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன.
இந்த நிலையில் , கொல்கத்தா அணியின் ஆலோசகர் பிராவோ இன்று தோனியுடன் மைதானத்தில் பேசினார். இது தொடர்பான புகைப்படத்தை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பிராவோ,
என் சகோதரர், கேப்டன் எப்போதும் தோனி தான் என தெரிவித்துள்ளார்.