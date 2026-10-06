மும்பை ரஞ்சி அணியில் இளம் வீரர்களுக்கு முக்கியத்துவம்: தேர்வுக்குழுத் தலைவர் விளக்கம்

மும்பை,
புதிய ரஞ்சி டிராபி சீசனின் தொடக்கத்தில் மும்பை அணி இளம் வீரர்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகளை வழங்க முடிவு செய்துள்ளது. மும்பை சீனியர் ஆண்கள் அணியின் தேர்வுக்குழுத் தலைவர், சீசனின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இளம் திறமைகளை களமிறக்குவதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மும்பை அணியில் அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்கள் பலர் இருந்தாலும், எதிர்காலத்திற்கான அணியை உருவாக்கும் நோக்கில் இளம் வீரர்களுக்கு பொறுப்பு வழங்கப்பட உள்ளது. குறிப்பாக, சமீபத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் இளம் வீரர்களுக்கு தங்களது திறமையை நிரூபிக்க இந்த வாய்ப்பு உதவும்.
சூர்யகுமார் யாதவ் ஒரு மிகச் சிறந்த மேட்ச் வின்னர் என்றும், ஏற்கனவே தனது திறமையை நிரூபித்த வீரர் என்றும் மும்பை தேர்வுக்குழுத் தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆனால், சூர்யகுமார் யாதவ் கடந்த 18 மாதங்களாக ரெட்-பால் கிரிக்கெட்டில் விளையாடவில்லை. ரஞ்சி டிராபி போன்ற நீண்ட நேரம் நடைபெறும் போட்டிகளில் உடனடியாக களமிறங்குவதற்கு முன்பு, அவர் சில போட்டிகளில் விளையாடி தனது ஆட்டத்திற்குத் தேவையான போட்டி அனுபவத்தை மீண்டும் பெற வேண்டும் என்பதே மும்பை அணியின் தற்போதைய நிலைப்பாடு. அதாவது, சூர்யகுமார் யாதவை அணியில் இருந்து நிரந்தரமாக ஒதுக்கும் முடிவு அல்ல. அவர் ரெட்-பால் கிரிக்கெட்டுக்கு மீண்டும் தயாராகி, சில போட்டிகளில் விளையாடிய பின்னர் மும்பை அணிக்கு திரும்புவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது என்பதே தேர்வுக்குழுவின் அணுகுமுறை.என தெரிவித்துள்ளார்.