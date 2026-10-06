இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா நியமனம்!

மும்பை,
ஹர்மன்பிரீத் கவுர் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விலகியதைத் தொடர்ந்து, இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
29 வயதான ஸ்மிருதி மந்தனா ஏற்கனவே இந்திய அணியை 18 டி20 போட்டிகளிலும், 4 ஒருநாள் போட்டிகளிலும் கேப்டனாக வழிநடத்தியுள்ளார்.
2013-ம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான அவர், கடந்த பல ஆண்டுகளாக இந்திய அணியின் முக்கியமான பேட்டர்களில் ஒருவராக இருந்து வருகிறார்.
தற்போது முழுநேர கேப்டன் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தலைமைப் பொறுப்பை அவர் ஏற்றுள்ளார்.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டுக்கு மட்டுமின்றி லீக் போட்டிகளிலும் ஸ்மிருதி மந்தனா தனது கேப்டன்சி திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
பெண்கள் பிரீமியர் லீக் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை வழிநடத்திய அவர், 2024 மற்றும் 2026-ம் ஆண்டுகளில் அந்த அணிக்கு சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று கொடுத்துள்ளார்.
இந்திய அணியின் நம்பிக்கைக்குரிய பேட்டர்களில் ஒருவராக விளங்கி வரும் ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கு முழுநேர கேப்டன் பொறுப்பு புதிய அத்தியாயமாக அமைந்துள்ளது.
இனி பேட்டிங்கில் தொடர்ந்து முக்கிய பங்களிப்பை வழங்குவதுடன், களத்தில் இந்திய அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் செல்லும் கூடுதல் பொறுப்பையும் மந்தனா ஏற்க உள்ளார்.